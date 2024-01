El Gobierno salió a aclarar qué pasará con las horas extras de los empleados estatales

Manuel Adorni, vocero presidencial, fue el encargado de hablar del tema: “Hubo alguna información incorrecta acerca de las horas extras de los empleados de la administración pública nacional”.

El funcionario remarcó: “Lo cierto es que he leído que se iban a dejar de pagar la horas extras, esto no es así, es información errónea o falsa, las horas extras por supuesto que se van a seguir pagando, en el marco de que sean justificadas”.

Y agregó: “No es que no se van a pagar, es simplemente ordenar esto que por un momento revestía de ilegalidad, pero no se van a dejar de pagar las horas extras que efectivamente se trabajen“.