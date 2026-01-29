El gobierno de Kicillof busca modificar la ley de reelecciones de intendentes en Provincia

El debate sobre la posibilidad de reelecciones indefinidas para intendentes se intensifica en la provincia de Buenos Aires, tras las declaraciones del gobierno de Axel Kicillof. El ejecutivo provincial manifiesta su intención de derogar la ley vigente que limita estas reelecciones.

El oficialismo dividido sobre la reelección de intendentes

A mediados de diciembre, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, aseguró que “impedir la reelección de una persona tiene carácter proscriptivo”. Sin embargo, esta postura no es compartida por todos dentro del oficialismo. Hoy, el diputado nacional del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, dejó en claro su desacuerdo con cualquier modificación a la ley actual.

Mediante un post en la red social X, Galmarini respondió a las críticas de la exgobernadora María Eugenia Vidal y recordó que fueron ellos quienes impulsaron la Ley N 14.836, sancionada en 2016, que establece que los intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares pueden ser reelegidos una sola vez de forma consecutiva, debiendo esperar un período de 4 años para postularse nuevamente.

“Lo seguimos sosteniendo, la alternancia en los cargos es constitutiva de la democracia”, afirmó el legislador, que se encuentra alineado con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Además, Galmarini hizo hincapié en la necesidad de abordar otros temas vinculados al sistema político y electoral: “Es momento de discutir y resolver otros aspectos que afectan la representación y el funcionamiento de nuestros gobiernos”, afirmó.

Críticas desde el Frente Renovador

La discusión también fue abordada por la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Marina Salzmann, quien se pronunció en contra de la propuesta del sector del peronismo que busca eliminar la ley que limita las reelecciones.

En su cuenta de X, Salzmann expresó: “Aportar a la renovación de ideas y figuras en el peronismo implica dejar atrás recetas y prácticas que no funcionan y a las que la sociedad ya les dio la espalda”. Además, sostuvo que, si bien “en Alemania o cualquier otro país del mundo existe la re re y funciona”, en Argentina, la alternancia es fundamental para fortalecer la democracia.

“La política no empieza y termina en un cargo de Intendente. Podes aportar desde infinidad de lugares como supo hacer Sergio Massa”, concluyó Salzmann.

Por el momento, el gobierno bonaerense no podrá contar con los votos del Frente Renovador en la Legislatura para avanzar con la propuesta de modificación de dicha ley.