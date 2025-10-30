El Gobierno bonaerense relanzó el Programa de Turismo Social con nuevas líneas inclusivas: Principales destinos

Mientras el sector turístico atraviesa un contexto de incertidumbre económica y menor poder adquisitivo, la Provincia de Buenos Aires decidió reimpulsar una política pública con fuerte enfoque social. El relanzamiento del Programa de Turismo Social busca garantizar que más bonaerenses accedan a experiencias turísticas y recreativas, priorizando a los sectores más vulnerables.
Los objetivos del nuevo esquema provincial
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica dispuso que la Subsecretaría de Turismo será la autoridad de aplicación del programa.
Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos y cuotas sin interés para viajar antes del verano
El organismo tendrá la responsabilidad de coordinar acciones territoriales que aseguren el acceso al turismo en condiciones de economía, accesibilidad, seguridad y calidad, y podrá firmar convenios con entidades públicas y privadas para su implementación.
El objetivo central es democratizar el turismo y fortalecer la inclusión, generando propuestas accesibles y adaptadas a diferentes públicos, desde viajes breves y cercanos hasta actividades culturales y recreativas en distintas regiones bonaerenses.
Ampliación de beneficiarios y enfoque descentralizado
El nuevo modelo de turismo social busca ampliar la población destinataria e incorporar propuestas descentralizadas, que permitan a los contingentes participar de actividades turísticas cercanas a sus localidades de residencia.
Este enfoque tiene varios propósitos:
- Reducir los costos de transporte, facilitando la participación de grupos con menores recursos.
- Promover el desarrollo local, impulsando el turismo en municipios del interior bonaerense.
- Fortalecer el rol de los gobiernos municipales en la creación de propuestas inclusivas.
La decisión provincial también se enmarca en los recientes cambios introducidos por el Decreto Nacional 216/2025, mediante el cual el Estado nacional dejó de intervenir en las políticas de turismo social, transfiriendo competencias a las provincias.
Principales líneas de acción y destinos
El programa contempla diversas actividades y circuitos turísticos orientados a distintos grupos sociales. Entre las líneas de acción destacadas se incluyen:
- Visitas guiadas en La Plata, con recorridos educativos y culturales.
- Excursiones en las sierras bonaerenses, combinando naturaleza y recreación.
- Paseos por el Delta del Paraná, con enfoque ambiental y comunitario.
Una de las metas más importantes es la recuperación de las Unidades Turísticas de Chapadmalal, un emblema del turismo social argentino. Según informó la Provincia, se solicitó a la Nación la transferencia del complejo, que permanece abandonado desde diciembre de 2023, con el objetivo de reactivarlo como espacio de vacaciones accesibles para miles de bonaerenses.
Público objetivo y proyección territorial
El relanzamiento del Programa de Turismo Social está orientado a un universo amplio y diverso de beneficiarios, entre los que se incluyen:
- Niñas, niños y adolescentes.
- Personas mayores.
- Personas con discapacidad.
- Sectores en situación de vulnerabilidad económica.
Además, las acciones podrán ampliarse territorialmente de acuerdo con las prioridades estratégicas que determine la Subsecretaría de Turismo, en articulación con los municipios.