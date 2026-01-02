El Gobierno bonaerense actualizó las tarifas de los peajes de las rutas a la costa atlántica

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una nueva actualización en las tarifas de los peajes administrados por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), mediante el mecanismo de ajuste trimestral vinculado al Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT).

El nuevo cuadro tarifario alcanza tanto a la Autopista Buenos Aires–La Plata como al Sistema Vial Integrado del Atlántico, e incluye incrementos diferenciados según estación de peaje, franja horaria y categoría vehicular.

En las estaciones de Samborombón y Maipú, sobre la Ruta Provincial 2, el peaje para los vehículos de categoría 1 pasó a costar $7.000 por pasada, mientras que los de categoría 6 deberán abonar $34.900. Estos valores implican subas de entre el 7,4% y el 7,7% respecto de las tarifas anteriores, que eran de $6.500 y $32.500 respectivamente.

En la Ruta Provincial 11, donde se ubican las estaciones de La Huella y Mar Chiquita, también se aplicaron aumentos. En el caso de La Huella, el peaje para automóviles se incrementó de $6.500 a $7.000, con un porcentaje similar al registrado en la Ruta 2. En tanto, en la estación de Mar Chiquita, la tarifa pasó de $3.000 a $3.300, lo que representa una suba del 10%.

Otra de las trazas alcanzadas por la actualización es la Ruta Provincial 74, que cuenta con la estación de peaje de General Madariaga. Allí, el cruce sin TelePASE para autos se elevó de $2.800 a $3.000, una suba del 7,14%, mientras que la tarifa para la categoría vehicular más alta pasó de $13.700 a $14.700, lo que implica un incremento del 7,29%.

Desde el Gobierno bonaerense señalaron que la actualización tarifaria resulta necesaria para garantizar el mantenimiento, la operación y la seguridad vial en las rutas concesionadas.

Sin embargo, el nuevo esquema vuelve a poner en debate el impacto de los peajes sobre el costo de viajar, en un contexto marcado por la persistencia de la inflación.