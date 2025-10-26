El Gobierno avanza con la reforma laboral y propone “salarios dinámicos”

El Gobierno nacional avanza en un ambicioso proyecto de reforma laboral que introduce el concepto de “salarios dinámicos”. Esta propuesta busca modificar los acuerdos colectivos existentes y ya genera tensiones entre el sector empresarial y los sindicatos.

¿Qué son los “salarios dinámicos” y cómo funcionarán?

La propuesta del Ejecutivo, impulsada desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, propone que los valores fijados en los convenios colectivos dejen de considerarse como “pisos” salariales, pasando a ser “techos” de referencia. Esto permitiría a cada región o empresa negociar condiciones particulares en función de su situación económica.

Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, la iniciativa busca “reordenar el sistema de referencia salarial” y ajustarlo a las realidades de cada sector. Sin embargo, desde los gremios se advierte que este cambio podría llevar a la pérdida de una garantía salarial básica para los trabajadores.

Eliminación de la indexación automática de salarios: ¿qué implicaciones tiene?

Un aspecto clave del proyecto es la eliminación de la indexación automática de salarios basada en la inflación. El Gobierno argumenta que esta medida busca evitar “distorsiones” y proteger la sustentabilidad del empleo formal. En lugar de ello, se sugiere vincular los aumentos salariales a la productividad y los resultados de cada empresa o sector.

Los borradores del proyecto indican que los convenios colectivos establecerían rangos de referencia, pero con límites que las empresas no deberían superar. Esto, según el Gobierno, permitiría “adaptar los ingresos a la realidad de cada unidad productiva”, aunque para los sindicatos representa una reducción significativa de su poder de negociación.

La oposición sindical y sus preocupaciones sobre la reforma

Las centrales sindicales han expresado su rechazo ante las propuestas del Gobierno, señalando el riesgo de “precarización” y “fragmentación” del sistema laboral. Dirigentes gremiales han alertado que los “salarios dinámicos” podrían debilitar la protección colectiva y aumentar la desigualdad entre los trabajadores.

La propuesta de reforma laboral, que incluye los “salarios dinámicos”, será presentada al Congreso en las próximas semanas y ya se perfila como uno de los puntos más conflictivos del debate legislativo que se avecina.