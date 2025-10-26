El Gobierno avanza con la reforma laboral y propone “salarios dinámicos”

Gobierno avanza con reforma laboral y propone “salarios dinámicos” en medio de rechazos gremiales

El Gobierno nacional avanza en un ambicioso proyecto de reforma laboral que introduce el concepto de “salarios dinámicos”. Esta propuesta busca modificar los acuerdos colectivos existentes y ya genera tensiones entre el sector empresarial y los sindicatos.

¿Qué son los “salarios dinámicos” y cómo funcionarán?

La propuesta del Ejecutivo, impulsada desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, propone que los valores fijados en los convenios colectivos dejen de considerarse como “pisos” salariales, pasando a ser “techos” de referencia. Esto permitiría a cada región o empresa negociar condiciones particulares en función de su situación económica.

Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, la iniciativa busca “reordenar el sistema de referencia salarial” y ajustarlo a las realidades de cada sector. Sin embargo, desde los gremios se advierte que este cambio podría llevar a la pérdida de una garantía salarial básica para los trabajadores.

Eliminación de la indexación automática de salarios: ¿qué implicaciones tiene?

Un aspecto clave del proyecto es la eliminación de la indexación automática de salarios basada en la inflación. El Gobierno argumenta que esta medida busca evitar “distorsiones” y proteger la sustentabilidad del empleo formal. En lugar de ello, se sugiere vincular los aumentos salariales a la productividad y los resultados de cada empresa o sector.

Los borradores del proyecto indican que los convenios colectivos establecerían rangos de referencia, pero con límites que las empresas no deberían superar. Esto, según el Gobierno, permitiría “adaptar los ingresos a la realidad de cada unidad productiva”, aunque para los sindicatos representa una reducción significativa de su poder de negociación.

La oposición sindical y sus preocupaciones sobre la reforma

Las centrales sindicales han expresado su rechazo ante las propuestas del Gobierno, señalando el riesgo de “precarización” y “fragmentación” del sistema laboral. Dirigentes gremiales han alertado que los “salarios dinámicos” podrían debilitar la protección colectiva y aumentar la desigualdad entre los trabajadores.

La propuesta de reforma laboral, que incluye los “salarios dinámicos”, será presentada al Congreso en las próximas semanas y ya se perfila como uno de los puntos más conflictivos del debate legislativo que se avecina.

