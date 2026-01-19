El Gobernador Kicillof visitará Chascomús mañana, martes 20

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arribará a la ciudad de Chascomús este martes 20 de enero de 2026, en el marco de una agenda oficial que incluye recorridas por distintos distritos bonaerenses durante la temporada de verano.

Durante su estadía en la ciudad de la laguna, el mandatario provincial desarrollará actividades institucionales y reuniones con autoridades locales, además de mantener contacto con representantes de diversos sectores vinculados al desarrollo productivo, social y turístico del distrito.

La visita se inscribe en una política de presencia territorial del Gobierno bonaerense, con el objetivo de evaluar en el lugar la marcha de programas provinciales, acompañar a los municipios y fortalecer el vínculo con las comunidades del interior de la provincia.

Se prevé que Kicillof recorra espacios estratégicos de Chascomús y participe de encuentros donde se abordarán temas relacionados con la coyuntura económica, la temporada estival y las perspectivas de crecimiento para la región.