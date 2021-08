El furioso descargo de Florencia Peña: “¿Tengo que aclarar que no soy el gato del Presidente?”

La actriz y conductora, Florencia Peña, se defendió de quienes la atacaron por figurar en los registros de personas que ingresaron a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta de 2020.

“No hablé antes porque no creí que iba a generarse este escándalo y esta operación directa hacia mi persona así que ahora sí me voy a tomar unos minutos para aclarar algunas cosas”, expresó la actriz.

“En mayo de 2020 hacía 20 días que había muerto mi papá y yo tenía el permiso de circulación por estar al cuidado de mi madre, porque la tenía a cargo porque quedó viuda y sola. En ese mes la actividad de la actuación, el teatro y la televisión estaba muerta, como muchas otras que no tenían permiso para trabajar. Muchos compañeros actores como productores empezamos a pensar qué hacer porque no sabíamos que iba a pasar con la pandemia. A mí se me ocurrió escribirle un mensaje al Presidente por Twitter pidiéndole una reunión para encontrar una solución”, argumentó la conductora de ‘Flor de equipo’.

“Después de siete días de una operación hacia mi persona me pregunto: ‘¿Por qué se la agarran conmigo si estuvieron tantos nombres y hombres importantes pidiendo por lo mismo? ¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato ni la pete… del Presidente? ¿Después de 40 años de trabajo tengo que aclarar que yo no dependo de nadie y soy una mujer independiente?’, explicó Florencia Peña.

“Fui a una reunión a la Quinta de Olivos a las 11 de la mañana y con protocolos. Lo esperé una hora y tenía permiso, así que podía ir. ¿Por qué no se la agarraron con los hombres que fueron? ¿Por qué esta misoginia que hace siete días nos bancamos las mujeres que fuimos a Olivos? Fue brutal el ataque, fue de una misoginia espantosa. ¿Qué hago que les molesta? ¿Decir lo que pienso?”, finalizó Peña.