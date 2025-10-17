El folklore de luto: Falleció a los 34 años Gustavo Zampelunghe, integrante de Los Chaza

Francisco Díaz
zampe

El mundo del folklore argentino llora la partida de Gustavo Zampelunghe, quien falleció a los 34 años. Un artista inmenso, un creador sensible y un músico comprometido con la raíz popular, que supo dejar su marca en cada escenario que pisó y en cada corazón que lo escuchó.

Compositor, cantautor e intérprete, Zampelunghe nació en Roque Pérez y desde muy joven mostró una profunda conexión con la música de raíz folklórica. Con su voz cálida y su guitarra siempre al hombro, recorrió escenarios de todo el país, llevando con orgullo la identidad del interior bonaerense.

Desde 2011 residía en La Plata, donde perfeccionó su arte en la Facultad de Artes de la UNLP, y se integró a diversos proyectos que reflejaban su búsqueda constante y su compromiso con la música popular argentina.

En 2017 se sumó a la reconocida banda Los Chaza, con la que recorrió escenarios de renombre y compartió su talento con miles de personas. Su espíritu inquieto lo llevó más allá, y en 2020 lanzó su primer disco solista, una obra íntima compuesta por nueve canciones propias que reflejaban su esencia artística, su voz inconfundible y su mirada poética del mundo.

A pesar de su crecimiento artístico, nunca se olvidó de su pueblo natal. Cada vez que podía regresaba a Roque Pérez, donde subía al escenario con la misma entrega y pasión que en los grandes festivales, cantando para su gente, sus raíces y su historia.

Hoy el folklore pierde una de sus voces más puras y prometedoras, pero su música seguirá viva, resonando en cada guitarra, en cada verso y en el corazón de quienes lo admiraron.

