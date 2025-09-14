El fin de semana cierra con temperaturas agradables… y ¿lluvias dispersas?

El invierno está llegando a su fin y en pocos días comenzará la primavera en la provincia de Buenos Aires, pero antes de despedirse deja nuevas lluvias sobre gran parte del territorio bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la noche del sábado ya se registraron chaparrones dispersos y precipitaciones leves, y se espera que durante este domingo 14 de septiembre continúen los chaparrones aislados, especialmente durante la madrugada y la mañana, pudiendo repetirse hacia la tarde y la noche en distintas localidades.

También hay probabilidades de que las lluvias persistan en las primeras horas del lunes 15, aunque los especialistas adelantan que a partir del lunes por la tarde las condiciones comenzarán a mejorar de manera significativa, con cielos despejados y temperaturas templadas que marcarán el inicio de una semana más estable.

Con estos cambios en el clima, y faltando apenas unos días para que comience la primavera, el invierno empieza a despedirse lentamente de la provincia de Buenos Aires, dejando atrás el frío para dar lugar a jornadas más soleadas y agradables.