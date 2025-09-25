El Email Marketing: el canal más estable frente a los cambios de algoritmos

Sofía Martínez
Email marketing

En un contexto donde los algoritmos cambian constantemente y los costos publicitarios se disparan, muchas empresas buscan canales directos para comunicarse con sus audiencias. En ese escenario, el email marketing vuelve a destacarse como un recurso sólido y medible, especialmente para quienes manejan envíos masivos y necesitan resultados predecibles. Lejos de ser una técnica antigua, el correo electrónico se adapta al entorno actual y ofrece métricas claras para optimizar recursos.

Los Desafíos del Marketing Digital Actual

El SEO ya no es tan accesible como antes: exige inversión continua y adaptación a cambios en buscadores. Las respuestas generadas por inteligencia artificial en plataformas como Google reducen el tráfico orgánico hacia los sitios, y el SEM se encarece con costos por clic cada vez mayores. A esto se suma el derrumbe del alcance orgánico en redes sociales, que obliga a pagar para lograr visibilidad.

WhatsApp rompe barreras lingüísticas: Nueva función de traducción de chats al instante
Mirá también:

WhatsApp rompe barreras lingüísticas: Nueva función de traducción de chats al instante
Sem

Este panorama deja a muchas empresas con menos control, presupuestos inflados y resultados inciertos. Incluso negocios consolidados deben repensar su estrategia para no depender por completo de algoritmos cambiantes o de subastas de palabras clave que, en algunos sectores, ya superan los 10 euros por clic.

En redes sociales la situación no es más sencilla. Plataformas como Instagram, Facebook o LinkedIn ofrecen alcance masivo, pero cada vez más limitado de manera orgánica. Para una pyme o una gran empresa, esto significa invertir de forma constante en anuncios para mantener su presencia, sin garantía de retorno.

El Email Marketing Como Canal Estable

Frente a este escenario, el correo electrónico ofrece un canal directo y estable. No depende de algoritmos ni subastas y permite medir aperturas, clics y conversiones en tiempo real. Según la Data & Marketing Association, genera un retorno promedio de 42 dólares por cada dólar invertido en campañas bien segmentadas, superando a otros canales digitales.

Además, facilita la construcción de relaciones de largo plazo con clientes y suscriptores sin el costo de adquisición constante de otros medios. Un boletín informativo periódico, por ejemplo, puede mantener a la audiencia actualizada sobre productos, servicios y novedades sin depender de la visibilidad en redes sociales.

Otra ventaja es la propiedad de la base de datos. En redes sociales las audiencias pertenecen a la plataforma; en cambio, una lista de suscriptores es un activo propio que puede trasladarse, segmentarse y nutrirse con campañas personalizadas.

Generated Image September 25, 2025 7 58AM

Plataforma para Envíos Masivos a Bajo Costo

Para las empresas que necesitan manejar envíos de alto volumen existen plataformas diseñadas para simplificar el proceso. Un ejemplo es Mailrelay, que ofrece planes gratuitos para enviar hasta 80.000 emails al mes y 20.000 contactos. Esto permite probar campañas sin costos iniciales y escalar en forma progresiva.

Entre sus características principales se destacan:

  • Automatizaciones básicas integradas: series de bienvenida, campañas de goteo y respuestas automáticas para mantener el contacto con los usuarios.
  • Segmentación avanzada: uso de campos personalizados para personalizar mensajes y pruebas A/B para optimizar asuntos y contenidos.
  • Informes en tiempo real: métricas de aperturas, clics, mapas de calor y seguimiento de conversiones para mejorar campañas futuras.
  • Integraciones sencillas: plugin nativo para WordPress y API REST para conectar con CRMs y otras herramientas empresariales.
  • Gestión de listas: importación masiva con eliminación automática de duplicados y validación de direcciones para evitar rebotes.
  • Soporte multilingüe incluso en plan gratuito: vía teléfono, chat en vivo y tickets.
  • Alta capacidad de entrega: prácticas de envío white-hat y servidores dedicados para mejorar la llegada a bandeja de entrada.
  • Interfaz intuitiva: diseño limpio, editor de boletines con funciones de IA para redactar y maquetar correos en pocos minutos.

Estas funciones facilitan que empresas grandes y medianas gestionen envíos sin depender de equipos técnicos complejos. Por ejemplo, un retailer puede automatizar campañas de ofertas semanales, y una consultora B2B puede nutrir leads globales con contenido educativo.

Generated Image September 25, 2025 8 00AM

Recuperar el Control

Mientras otros canales se vuelven más caros y menos transparentes, el email marketing permanece como un aliado económico, directo y medible. Con herramientas como Mailrelay, las empresas pueden transformar sus listas de contactos en campañas efectivas y recuperar control sobre su estrategia digital.

Para quienes buscan resultados sostenibles en un ecosistema digital inestable, el correo electrónico no es solo una opción más: es un canal estratégico que combina bajo costo, métricas claras y relación directa con el público.

Hogares y oficinas inteligentes en riesgo por ciberataques a dispositivos ¿Cómo protegerlos?
Mirá también:

Hogares y oficinas inteligentes en riesgo por ciberataques a dispositivos ¿Cómo protegerlos?
Compartir este artículo
bolido luz noche
VIDEO: Misterio por extrañas luces que iluminaron el cielo en varias provincias argentinas
Sociedad
1758734291413
Trágico accidente en ruta 51: Una madre y su hijo murieron calcinados
Provincia
cuanto sale escriturar casa o terreno argentina
El mercado inmobiliario da señales de enfriamiento tras meses de crecimiento constante
Provincia
Noticia 2025 20250924 202017 0000
Kicillof rompe el silencio sobre el triple crimen: “Tenemos que involucrarnos todos en la lucha contra el narcotráfico”
Provincia Sociedad
hallaron dos cadaveres
Caso de las tres jóvenes desaparecidas: Hallan dos cadáveres en Florencio Varela
Provincia
intendente villegas
Del triunfo con JxC a su pase a Fuerza Patria: el zigzag político de un intendente bonaerense
Provincia
image 1945
Caso de las chicas desaparecidas: Hallan un tercer cadáver en Florencio Varela
Provincia

Más leídas