Una maestra de 44 años que estuvo 9 días con fiebre sospechosa de coronavirus y fue relatando el día a día de su estado de salud en la red social Twitter falleció en la localidad cordobesa de La Falda por una neumopatía, que recién le fue detectada poco antes de fallecer, por lo que su familia no descarta llevar el caso a la justicia por negligencia médica.

"Después de 9 días de agonía por el sistema de salud, me llevan a internar. Besos a todos", fue el último mensaje que escribió el pasado 6 de abril en su cuenta de Twitter Liliana Giménez, quien era docente de una escuela rural y también de la cárcel cordobesa de Bouwer.

En medio de su complicado estado de salud y cuadro febril, la mujer fue relatando por Twitter desde el pasado 29 de marzo su día a día, y las recomendaciones médicas que recibía a domicilio de su obra social: la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross).

"Dice Apross que aumente la dosis (de paracetamol), pero que NO VAYA a los centros de salud. No califico para COVID-19", contó el 31 de marzo, y cuatro días después publicó: "Ocho días de fiebre me llevó que un médico se acercara. Por tema de coronavirus si tenés fiebre, esperá por otros síntomas y estamos empezando".

El pasado lunes, y según publicó el portal La Estafeta Online, la mujer fue internada en la Clínica La Falda, donde había sido trasladada luego de que se complicara su estado de salud y su marido la llevara primero al dispensario de Villa Giardino, localidad en la que vivía, y al día siguiente falleció.