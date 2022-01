El dolor de los padres de Fernando Báez Sosa a dos años de su brutal asesinato

La muerte de Fernando Báez Sosa es sin duda uno de los crímenes que más fuerte golpeó a la sociedad argentina.

Hijo de Silvino y Graciela, el joven sigue sin ser olvidado por su familia, amigos y muchas personas que se sintieron dolidas por la pérdida del adolescente durante sus vacaciones un día como hoy del 2020.

Así, se cumplen dos años desde que un grupo de rugbiers asesinó a Fernando, un estudiante de abogacía que había ido a divertirse a un boliche de Villa Gesell. Conmovidos por el recuerdo del joven, sus papás expresaron su dolor y convocaron a muchas personas para exigir justicia.

“Queríamos comunicarles que el próximo 18 de enero se cumplen dos años del brutal asesinato de nuestro hijo Fernando José Báez Sosa y hacemos una convocatoria en Paseo 102 y Avenida 3, en Villa Gesell, a las 20.30 horas. Hoy más que nunca necesitamos el apoyo de todos ustedes para seguir pidiendo justicia. Los esperamos y gracias a todos por el apoyo que siempre hemos recibido de todos ustedes. Graciela y Silvino”, fue el mensaje que compartieron los papás de Fernando Báez Sosa a comienzos de este año.

El año pasado para conmemorar el primer aniversario sin el joven y con el objetivo de rendirle tributo a la gran persona que era, sus amigos organizaron una colecta solidaria de alimentos y útiles escolares en el barrio porteño de Caballito. Asimismo, la mamá de Fernando Báez Sosa había expresado: “No podía creer que me digan que elija un cajón donde va mi hijo”.

Mientras tanto y con respecto a lo que está sintiendo Graciela junto a su marido por la pérdida de su hijo, ella aseguró: “Los días no pasan para nosotros. Es muy triste y doloroso no tener con nosotros a Fernando. Tratamos de vivir de su recuerdo. La vida que llevamos no es vida, estamos muertos con él”, sentenció la mujer, con dolor.

Para insistir en el pedido de justicia, hoy se efectuará en Villa Gesell una misa interreligiosa a las 19.00 horas, en el Paseo 102 y Av. 3, Será en el mismo lugar en donde ocurrió el hecho, hace dos años.

Participarán de la misma, Miguel Steuermann (Judaísmo), director de la Radio Jai en América Latina- Monseñor Gabriel Mestre, Obispo de la Iglesia Católica de Mar del Plata.- Eric Escala, Arzobispo de la Iglesia Anglicana en Argentina.- Jordan D’Angelo, representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.- Monseñor Dante Luis Bergonzi, Iglesia Católica Apostólica Argentina.- Pedro Ricardo Odeja, director espiritual de Religión Tradicional Africana Ifa-Orisa.- Imam Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina.