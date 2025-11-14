El debate por un nuevo arancel para compras en plataformas digitales toma fuerza en el Congreso

En un contexto donde las plataformas de comercio electrónico extranjeras ganan cada vez más espacio entre los consumidores argentinos, vuelve a instalarse la discusión sobre cómo regular su ingreso al mercado local. La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados reaviva el debate sobre competitividad, empleo y el impacto de las importaciones puerta a puerta.

El proyecto que propone un arancel del 30% a productos de Shein, Temu y otras apps

El presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca aplicar un arancel del 30% a todos los productos que ingresan al país mediante plataformas digitales y servicios Courier. Según explicó, la medida apunta a defender a la industria nacional y a las pymes, que, afirma, se ven afectadas por la expansión de gigantes como Shein, Temu y otras aplicaciones de compras.

El legislador argumenta que estas empresas operan con estructuras de costos “incomparables” con las del sector productivo argentino, lo que les permite vender a precios muy competitivos y entregar productos en pocos días. Para Pichetto, esta dinámica profundiza:

la sustitución de mano de obra local

la pérdida de actividad en el comercio interno

la desigualdad en las condiciones de competencia

Por qué el proyecto apunta a equilibrar el mercado local

Pichetto señaló que la modalidad de trabajo de estas plataformas genera un escenario donde el comerciante argentino enfrenta desventajas: mayores cargas impositivas, costos laborales más altos y tiempos logísticos más extensos. En cambio, las empresas extranjeras ofrecen precios bajos y procesos de compra simplificados, lo que las vuelve extremadamente atractivas para los usuarios.

Según el diputado, aplicar un arancel del 30% permitiría nivelar el terreno de juego para proteger:

a las pymes industriales

a los comercios tradicionales

al empleo local vinculado a la cadena productiva

También mencionó a Amazon como otra plataforma que, en su opinión, ingresa al país bajo condiciones similares que afectan a los productores nacionales.

Alcance de la propuesta y discusión en el Congreso

El proyecto establece que el arancel se aplicaría sin excepciones a toda mercadería que ingrese a través de servicios de Courier o correo privado, sin importar el tipo de producto o su valor declarado. Esto incluiría ropa, electrónica, accesorios, artículos para el hogar y cualquier envío comprado mediante aplicaciones internacionales.

De todos modos, Pichetto aclaró que la cifra del 30% y los detalles finales deberán ser debatidos y consensuados en el Congreso, ya que pretende abrir una discusión más amplia sobre el modelo de consumo y de producción en Argentina.

Mercado Libre también pidió regulaciones más estrictas

En paralelo al avance de este proyecto, desde Mercado Libre volvieron a reclamar mayores regulaciones para Shein y Temu, argumentando que estas plataformas generan competencia desleal y que, en la práctica, “le están dando trabajo a empresas chinas” mientras afectan a proveedores locales.

El planteo del mayor marketplace del país se suma al debate que hoy atraviesa al comercio argentino: cómo equilibrar el acceso a productos internacionales a bajo costo sin poner en riesgo la producción nacional y los empleos asociados.