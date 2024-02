El cura que se niega a darle comida a quienes votaron a Milei redobló la apuesta: “No duran 4 años”

El padre Paco Olveira, presidente de la Fundación Isla Maciel, volvió a convertirse en el tema del día al asegurar que no cree que Javier Milei concluya su mandato.

Tras generar polémica al decir que no le dará comida ni ropa a quienes votaron al candidato libertario, el sacerdote redobló la apuesta.

Fuertes declaraciones

Entrevistado por Ernesto Tenembaum en radio Con vos, Olveira aseguró: “Ganó una opción que dice que la justicia social es una mierda, que dice que donde hay una necesidad no hay un derecho. No quiero vivir en una sociedad así. Por otra parte, si ya estábamos mal, vamos a estar muchísimo peor”.

Olveira declaró: “Es ‘ah, sí, como con los kirchneristas estábamos tan bien, que explote todo’. No, flaco, si explota todo, lo que explota es la gente como nosotros, que tenemos caminar 15 minutos por una calle de tierra para tomar un colectivo”.

El sacerdote defendió el gobierno de Alberto Fernández: “Esa calle se estaba construyendo muy despacito, más o menos bien, hasta que se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahora, se acaba la obra pública, lo que quiere decir que al menos por cuatro años, aunque yo no creo que dure cuatro años este gobierno, no vamos a tener un asfalto para que pueda pasar un colectivo”.

A continuación, mirá el video.

La amenaza de Olveira

Ayer, en su cuenta de Twitter, el sacerdote escribió: “Como ganó la opción que dice que ‘donde hay una necesidad NO hay un derecho’, quiero pedirles a los votantes de Milei coherencia y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada. ‘No con la mía’, como dice la vicepresidenta electa Villarruel pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente, sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”.