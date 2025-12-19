El clima obliga a suspender los festejos por el aniversario del distrito de Pila

Debido a las condiciones climáticas previstas para este domingo y a la alerta meteorológica anunciada para la zona, la Municipalidad de Pila resolvió suspender los festejos por el 186° aniversario de la creación del distrito, que estaban programados en el Polideportivo “Ciudad de Pila”.

La medida fue tomada con el objetivo de priorizar la seguridad de vecinos, artistas y trabajadores, ya que el pronóstico no garantiza el normal desarrollo de un evento al aire libre de estas características.

La celebración contemplaba una amplia propuesta para toda la comunidad, con stands gastronómicos, artesanos locales y regionales, además de distintas actividades recreativas y el espectáculo musical del grupo Desakta2, uno de los momentos más esperados de la jornada.

Desde el Municipio informaron que la reprogramación del festejo será comunicada oportunamente