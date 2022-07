El Chino Navarro descartó una renuncia del Presidente: “Alberto es un tipo con valor”

Fernando “Chino” Navarro, uno de los líderes del Movimiento Evita, y uno de los principales aliados políticos del Presidente, sostuvo que Fernández “no va a renunciar, porque es un tipo que tiene valor”.

Los dichos de Navarro instalan un tema que estaba por fuera de la discusión y es la eventual dimisión del Primer Mandatario. La duda es por qué desde la agrupación política más cercana a Alberto Fernández se instala el tema.

“Alberto siempre priorizó la unidad de la coalición por encima de su propia posición, lo que es un tema absolutamente discutible porque a veces priorizar la unidad de la coalición a rajatabla, incluso postergando tus propias convicciones, hace que tu lugar de presidente pueda ser visto por otro como más frágil”, agregó Navarro en una entrevista en Radio Con Vos.

Por otro lado, Navarro hizo un llamado a la oposición para acordar una salida a la crisis. “No alcanza con la coalición, hay que buscar la forma de ordenarnos hacia adentro, mirando el afuera y buscando otros actores. Esta crisis es muy grave para que la resuelva solamente una coalición”, agregó el secretario de Políticas Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete.

“La oposición tiene que entender que si quiere que haya 2023, no en términos electorales en términos de Argentina más o menos parecida a lo que queremos que sea, tenemos que trabajar juntos. No queda otra, no hay otro camino. Lo otro es seguir empujando la Argentina al abismo”, completó.