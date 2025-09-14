El Campo de Tulipanes de Trevelin confirmó su temporada 2025 con fechas, precios y descuentos online

Denisse Helman
campo-de-tulipanes-trevelin

Cada primavera, el sur de Chubut se viste de colores únicos que atraen a miles de visitantes. El Campo de Tulipanes de Trevelin se convirtió en uno de los paisajes más fotografiados de la Patagonia, gracias a la combinación de sus flores, los cielos despejados y las montañas nevadas que enmarcan el horizonte. Este atractivo turístico, además, fue distinguido en 2024 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como uno de los Best Tourism Villages, un reconocimiento que lo coloca entre los mejores pueblos del mundo para hacer turismo.

Las fechas de apertura en 2025

La temporada de visitas comenzará el 7 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre, con ingreso disponible todos los días en el horario de 9 a 19.
Si bien el campo puede recorrerse en cualquier momento del período, se recomienda planificar la visita entre el 15 y el 30 de octubre, cuando la floración alcanza su punto máximo.

¿Cuándo terminan las clases?: fechas provincia por provincia
Mirá también:

¿Cuándo terminan las clases?: fechas provincia por provincia

Ubicación y cómo llegar

El Campo de Tulipanes se encuentra en la Ruta Nacional 259, a 13 kilómetros del centro de Trevelin, dentro de la finca de la familia Ledesma.
Forma parte del tradicional recorrido de la Ruta Galesa, donde también se encuentran atractivos cercanos como:

  • Cascadas Nant y Fall
  • Bodega Viñas del Nant y Fall

La cercanía con estos puntos permite armar un recorrido completo en un mismo día, combinando naturaleza, cultura y gastronomía.

Precios de las entradas

Para la temporada 2025, el valor de la entrada general es de $32.000 por persona.
Los menores de 12 años ingresan gratis, lo que convierte al paseo en una opción accesible para familias.

Además, la compra online en la web oficial ofrece ventajas:

  • Descuento de $2.000, quedando en $30.000.
  • Ingreso más ágil, sin necesidad de esperar en la boletería.

Las entradas pueden adquirirse directamente en el lugar, ya que no hay cupos limitados, pero la compra anticipada asegura rapidez y ahorro.

Dónde comprar las entradas

Los tickets están disponibles en la página oficial: www.tulipanespatagonia.com.ar.
La compra online solo se puede realizar mediante transferencia bancaria, una modalidad simple y segura.

Empresas chinas refuerzan su presencia en Argentina con inversiones y nuevos proyectos ¿Cuáles son?
Mirá también:

Empresas chinas refuerzan su presencia en Argentina con inversiones y nuevos proyectos ¿Cuáles son?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Copia de Noticia2025 20250914 132818 0000
Una bola de fuego iluminó el cielo y asombró a vecinos de la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Dia agradable soleado primaveral clima
El fin de semana cierra con temperaturas agradables… y ¿lluvias dispersas?
Provincia
pasajes tren
Tragedia en Chascomús: un joven perdió la vida al ser arrollado por un tren
Chascomús
Accidente fatal en Coronel Vidal: un joven murió al chocar su moto contra la barrera del tren
Mar Chiquita
Ver liga española en vivo
Cómo ver partidos de la liga española en vivo hoy en Argentina
Sociedad
Día de la Madre en Argentina 2025: ¿Cuándo se celebra y qué opciones hay para agasajar a mamá?
Sociedad
Mercado pago r
Mercado Pago lanza créditos a tasa 0% para emprendedores y pequeños negocios ¿Cómo acceder?
Sociedad

Más leídas