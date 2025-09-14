El Campo de Tulipanes de Trevelin confirmó su temporada 2025 con fechas, precios y descuentos online

Cada primavera, el sur de Chubut se viste de colores únicos que atraen a miles de visitantes. El Campo de Tulipanes de Trevelin se convirtió en uno de los paisajes más fotografiados de la Patagonia, gracias a la combinación de sus flores, los cielos despejados y las montañas nevadas que enmarcan el horizonte. Este atractivo turístico, además, fue distinguido en 2024 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como uno de los Best Tourism Villages, un reconocimiento que lo coloca entre los mejores pueblos del mundo para hacer turismo.

Las fechas de apertura en 2025

La temporada de visitas comenzará el 7 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre, con ingreso disponible todos los días en el horario de 9 a 19.

Si bien el campo puede recorrerse en cualquier momento del período, se recomienda planificar la visita entre el 15 y el 30 de octubre, cuando la floración alcanza su punto máximo.

Ubicación y cómo llegar

El Campo de Tulipanes se encuentra en la Ruta Nacional 259, a 13 kilómetros del centro de Trevelin, dentro de la finca de la familia Ledesma.

Forma parte del tradicional recorrido de la Ruta Galesa, donde también se encuentran atractivos cercanos como:

Cascadas Nant y Fall

Bodega Viñas del Nant y Fall

La cercanía con estos puntos permite armar un recorrido completo en un mismo día, combinando naturaleza, cultura y gastronomía.

Precios de las entradas

Para la temporada 2025, el valor de la entrada general es de $32.000 por persona.

Los menores de 12 años ingresan gratis, lo que convierte al paseo en una opción accesible para familias.

Además, la compra online en la web oficial ofrece ventajas:

Descuento de $2.000 , quedando en $30.000.

, quedando en $30.000. Ingreso más ágil, sin necesidad de esperar en la boletería.

Las entradas pueden adquirirse directamente en el lugar, ya que no hay cupos limitados, pero la compra anticipada asegura rapidez y ahorro.

Dónde comprar las entradas

Los tickets están disponibles en la página oficial: www.tulipanespatagonia.com.ar.

La compra online solo se puede realizar mediante transferencia bancaria, una modalidad simple y segura.