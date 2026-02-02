El calor será protagonista en el inicio de la primera semana de febrero

El inicio de la primera semana de febrero encuentra a la provincia de Buenos Aires con un importante flujo de turistas, impulsado por el comienzo de las vacaciones de miles de personas que se movilizan hacia los distintos destinos bonaerenses y siguen de cerca la evolución del tiempo.

Según las previsiones meteorológicas, las condiciones climáticas se mantendrán estables, con predominio de nubosidad y temperaturas elevadas, propias de la temporada estival.

Durante los próximos días se espera un cielo mayormente nublado, acompañado por valores térmicos que oscilarán entre los 23 y los 34 grados, generando jornadas calurosas pero sin cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Pronóstico extendido – Provincia de Buenos Aires

▢ Lunes

Cielo mayormente nublado.

Temperaturas entre 23° de mínima y 34° de máxima.

▢ Martes

Persistirá la nubosidad durante toda la jornada.

Las marcas térmicas se ubicarán entre 24° y 36°, con ambiente muy caluroso.

▢ Miércoles

Condiciones similares a las jornadas anteriores.

Cielo parcialmente nublado, mínima de 24° y máxima de 34°, con viento predominante del sector este.

De este modo, la primera semana de febrero se perfila con tiempo estable y temperaturas elevadas, un escenario que acompaña el inicio del receso vacacional para muchas familias y favorece las actividades turísticas en todo el territorio bonaerense