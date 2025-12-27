El calor no da tregua: ¿qué se espera para las próximas horas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la provincia de Buenos Aires atravesará un fin de semana marcado por temperaturas elevadas, especialmente durante este sábado 27 de diciembre, cuando el termómetro oscilará entre los 25 y 34 grados en gran parte del territorio bonaerense.

De acuerdo al organismo, el intenso calor podría derivar en la aparición de chaparrones aislados durante la tarde, producto de la elevada temperatura y la humedad presente. Si bien las precipitaciones no serían generalizadas, podrían registrarse en distintos puntos de la provincia a lo largo de la jornada.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones, no solo por la alta sensación térmica, sino también por los cambios repentinos en las condiciones climáticas.

Pronóstico para los próximos días

Domingo: el calor persistirá, con temperaturas mínimas cercanas a los 22 grados y máximas que alcanzarán los 32 grados . Se espera cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del sector noreste.

el calor persistirá, con . Se espera cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del sector noreste. Lunes: el inicio de la última semana del año llegará con un nuevo ascenso térmico. La temperatura máxima podría trepar hasta los 34 grados, consolidando una seguidilla de jornadas muy calurosas en toda la provincia.

Recomendaciones por altas temperaturas

Ante las condiciones previstas, las autoridades sanitarias aconsejan:

Mantenerse hidratado , incluso sin sentir sed.

, incluso sin sentir sed. Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 16 horas.

entre las 11 y las 16 horas. Usar ropa liviana, clara y transpirable .

. Permanecer en ambientes ventilados o frescos .

. Prestar especial atención a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas .

. Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

El SMN continuará monitoreando la evolución del tiempo y recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.