El calendario de ahorro que esperabas: todos los descuentos del Banco Nación en octubre 2025

Octubre arrancó con el pie derecho para los clientes del Banco de la Nación Argentina (BNA), que una vez más despliega un abanico de promociones y reintegros diseñados para aliviar el bolsillo en rubros clave. Desde el transporte público hasta las compras en supermercados, pasando por turismo y rubros específicos, te contamos cuáles son los beneficios más importantes que no podés dejar pasar este mes, utilizando siempre tus tarjetas y la app BNA+ MODO.

Foco en el ahorro diario: súper, farmacias y movilidad

El grueso de las consultas de los usuarios se concentra en la canasta familiar y el movimiento diario, y el BNA responde con fuerza en estos sectores.

1. Transporte público: reintegro total en colectivos y subtes

Una de las promociones más resonantes de octubre es el 100% de reintegro en colectivos y subtes de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo funciona? Pagando con dinero en cuenta, generando el QR transporte y mostrándoselo al lector desde tu App BNA+ o app MODO. Es fundamental tener la cuenta bancaria de la tarjeta vinculada a MODO.

Del 30 de septiembre al 31 de octubre de 2025. Tope: $15.000 por usuario por mes.

$15.000 por usuario por mes. Es una excelente oportunidad para reducir significativamente el gasto mensual en movilidad urbana.

2. Jubilados y pensionados: beneficios adicionales en supermercados

Si sos jubilado o pensionado de ANSES y cobrás tus haberes en el Banco Nación, tenés beneficios extra en supermercados que complementan las promociones nacionales:

Supermercado Descuento General Beneficio Adicional Jubilados BNA Disco, Jumbo, Vea 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. Reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras con BNA+ MODO (débito o crédito). Carrefour 10% en todos los rubros* (tope $35.000). Reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras con BNA+ MODO (débito o crédito). Tope Adicional BNA: $20.000 mensuales. Excluye carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

Además, el BNA ofrece a estos beneficiarios una remuneración diaria (TNA del 32%) sobre el saldo que registren en sus cuentas, por hasta $500.000.

3. Rubros de consumo habitual

En el marco de las promociones generales de Semana Nación y MODO, hay otros rubros con descuentos vigentes durante octubre, aplicando con las tarjetas del banco y BNA+ MODO:

Farmacias: 10% de reintegro y hasta 3 Cuotas Sin Interés (CSI).

10% de reintegro y hasta 3 Cuotas Sin Interés (CSI). Veterinarias (Animalia): 20% de reintegro (hasta el 31/10).

20% de reintegro (hasta el 31/10). Supermercados (general): Consultar promociones rotativas. Se detectan reintegros de hasta el 5% o, en promociones específicas como la de Jumbo, Disco y Vea, hasta un 25% de reintegro en días seleccionados (esta última vigente hasta el 31/10).

Turismo y ocio: escapadas y cuotas sin interés

Con la primavera en su punto máximo y las ganas de viajar, el BNA sostiene varias ofertas en turismo:

Gastronomía: 20% de descuento con tope de $10.000 por compra con MODO BNA+.

20% de descuento con tope de $10.000 por compra con MODO BNA+. Pasajes Nacionales (Micros de larga distancia): 10% de descuento y 3 Cuotas Sin Interés.

10% de descuento y 3 Cuotas Sin Interés. Alquiler de autos: hasta 12 Cuotas Sin Interés con MODO BNA+.

Tienda BNA+ y beneficios segmentados

Para quienes buscan financiamiento o promociones especiales, la plataforma online del banco y los programas exclusivos son el camino:

Tienda BNA+: Durante octubre, se destacan las promociones de hasta 15 Cuotas Sin Interés en rubros seleccionados. Para el segmento de Motos, la oferta es aún más tentadora, con hasta 24 cuotas fijas en modelos seleccionados.

Durante octubre, se destacan las promociones de hasta en rubros seleccionados. Para el segmento de Motos, la oferta es aún más tentadora, con hasta en modelos seleccionados. Reintegro a Fuerzas Armadas y de Seguridad: Se mantienen los programas especiales con reintegros significativos, incluso del 100% con topes altos, para quienes tienen cuenta sueldo en la entidad. Es importante chequear las condiciones específicas ya que están sujetas a acuerdos ministeriales y de la entidad.

Recordá que para aprovechar la mayoría de estas promociones, debés utilizar la aplicación BNA+ MODO y pagar escaneando el código QR con las tarjetas (débito o crédito) del Banco Nación. Siempre consultá las bases y condiciones en el sitio web oficial del BNA para confirmar vigencia, topes y días de aplicación de cada beneficio.