Nuevo beneficio del Banco Nación: reintegro de hasta $300.000 para las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa, en conjunto con el Banco Nación, anunció una serie de nuevos y significativos beneficios económicos destinados al personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La medida más destacada es la implementación de un reintegro del 100% en compras, con un tope de hasta $300.000, que comenzará a regir a partir del 1 de octubre de 2025.

Esta iniciativa busca ofrecer un reconocimiento y un alivio económico a los hombres y mujeres que integran las fuerzas. A continuación, te contamos todos los detalles sobre cómo funciona y qué necesitás saber para aprovecharlo.

¿En qué consiste el reintegro del Banco Nación y cuál es el tope?

El beneficio principal consiste en la devolución total del dinero gastado en compras realizadas con las tarjetas del Banco Nación. Es importante tener en cuenta los siguientes puntos clave:

Tope máximo: El reintegro tiene un tope de $300.000. Esto significa que si realizás una compra de, por ejemplo, $350.000, el banco te devolverá el monto máximo establecido de $300.000.

Acumulable: El tope se puede alcanzar sumando los gastos realizados tanto con tarjetas de débito como de crédito del Banco Nación, lo que permite una mayor flexibilidad para los usuarios.

Vigencia: La medida se pondrá en marcha a partir del 1 de octubre de 2025.

Cómo acceder al beneficio: la clave es MODO y BNA+

Para poder recibir el reintegro, es un requisito indispensable utilizar la billetera virtual del banco y la plataforma de pagos MODO.

¿Qué necesitás?

Tener tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación, o tu tarjeta de débito Mastercard, asociadas a la aplicación BNA+. Realizar los pagos a través de la billetera digital MODO, ya sea escaneando el código QR en comercios físicos o utilizando la plataforma para compras online.

El reintegro se acreditará directamente en la cuenta asociada a BNA+ en un plazo que, según la normativa habitual del banco para promociones, suele ser dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la transacción.

No solo reintegros: conocé los otros beneficios

Además de esta importante devolución en compras, el paquete de medidas anunciado por el Ministerio de Defensa incluye otras ventajas financieras pensadas para el personal militar.

Préstamos Personales: Se ofrecerán líneas de crédito con una Tasa Nominal Anual (TNA) preferencial del 38%.

Se ofrecerán líneas de crédito con una Tasa Nominal Anual (TNA) preferencial del 38%. Créditos Hipotecarios: Habrá facilidades para el acceso a la primera vivienda.

Habrá facilidades para el acceso a la primera vivienda. Préstamos para Vehículos: Se podrá solicitar financiamiento para la compra de autos y motos, cubriendo hasta el 100% del valor del vehículo.

Este conjunto de anuncios representa un importante apoyo económico para el personal de las Fuerzas Armadas, brindando no solo un alivio en el consumo diario sino también herramientas de financiamiento para proyectos personales y familiares a largo plazo.