El Banco Nación lanzó beneficios para hacer más accesibles las vacaciones de verano 2026

La temporada de verano 2026 se perfila como una oportunidad única para quienes desean explorar el turismo interno. En este contexto, el Banco Nación presentó una serie de beneficios orientados a facilitar el acceso a viajes y actividades recreativas en diferentes destinos argentinos.

Opciones de financiación disponibles para viajes y turismo

El Banco Nación ha incorporado cuotas sin interés en diversos rubros relacionados con el turismo, aplicables a pagos con tarjetas Visa y Mastercard mediante MODO BNA+. Las alternativas más destacadas incluyen:

Agencias de viajes: 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

6, 9 y 12 cuotas sin interés. Alquiler de autos: 6 y 12 cuotas sin interés.

6 y 12 cuotas sin interés. Vuelos nacionales: 6 cuotas sin interés a través de Aerolíneas Argentinas o Despegar.

6 cuotas sin interés a través de Aerolíneas Argentinas o Despegar. Tren Solar de la Quebrada: 6 cuotas sin interés.

Todas estas opciones cuentan con CFTEA 0,00%, lo que permite financiar servicios turísticos sin costos adicionales.

Descuentos y reintegros en hotelería, balnearios y gastronomía

Además de los planes de cuotas, el programa ofrece descuentos y reintegros que varían según el rubro. Entre las propuestas destacan:

Hoteles y hosterías: 10% de descuento + 6 cuotas sin interés.

10% de descuento + 6 cuotas sin interés. Balnearios: 10% de descuento + 6 cuotas sin interés.

10% de descuento + 6 cuotas sin interés. Restaurantes adheridos al Camino Gastronómico: 20% de reintegro, con un tope de $10.000 al pagar con QR de MODO BNA+.

Estos beneficios están diseñados para minimizar los costos diarios del turismo interno, principalmente durante los meses de mayor afluencia.

Beneficios adicionales para transporte y Parques Nacionales

El programa también incluye reintegros relacionados con actividades recreativas y servicios complementarios. A través de estas opciones, el Banco Nación ofrece:

Visitas a Parques Nacionales: 10% de reintegro + 3 cuotas sin interés.

10% de reintegro + 3 cuotas sin interés. Pasajes nacionales: 10% de reintegro + 3 cuotas sin interés.

Dichas alternativas promueven experiencias culturales y naturales a lo largo del país, contribuyendo al turismo sostenible y de cercanía.

Cómo se aplican los beneficios y qué condiciones tener en cuenta

Según comunicó la entidad, los beneficios se reflejarán como ajustes de crédito en los resúmenes de cuenta de los usuarios. Si bien muchos reintegros no tienen tope, es recomendable revisar las bases y condiciones de cada promoción, ya que algunas establecen límites semanales o mensuales.

El plan estará vigente durante toda la temporada de verano 2026, centrándose especialmente en los meses de mayor demanda turística. La propuesta busca facilitar que más familias accedan a vacaciones económicas, con financiación flexible y descuentos en servicios esenciales para viajar por Argentina.