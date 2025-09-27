El avance de las billeteras virtuales y los nuevos desafíos de seguridad ¿Cómo evitar caer en estafas?

La forma de manejar el dinero cambió de manera acelerada en los últimos años. Cada vez más personas optan por medios digitales para realizar compras, transferencias y pagos sin necesidad de usar efectivo ni tarjetas físicas. Este fenómeno impulsó a las billeteras virtuales a ocupar un lugar central en la vida cotidiana, pero al mismo tiempo abrió la puerta a riesgos vinculados a la protección de los datos y del dinero de los usuarios.

El papel de Mercado Pago en la seguridad digital

Mercado Pago se consolidó como una de las principales billeteras virtuales del país y trabaja en el desarrollo de mecanismos que refuercen la protección de las cuentas. Entre las medidas más relevantes se encuentran los sistemas de autenticación biométrica, que utilizan:

Huella digital como clave de acceso.

como clave de acceso. Reconocimiento facial para validar la identidad.

Estos métodos convierten características físicas únicas de cada usuario en llaves de seguridad que dificultan el ingreso no autorizado desde dispositivos ajenos.

Importancia de los códigos de acceso en Mercado Pago

Los especialistas destacan que la tecnología por sí sola no alcanza si los usuarios no refuerzan sus prácticas de seguridad. En este sentido, los códigos de acceso juegan un rol clave. Las recomendaciones oficiales señalan evitar combinaciones simples o patrones básicos:

Códigos como “1234” o “1111” son extremadamente vulnerables.

o son extremadamente vulnerables. Patrones de trazado con formas como Z, N, L o S se descifran con facilidad.

Para aumentar la protección, se recomienda:

Usar contraseñas largas que combinen letras y números.

No utilizar datos personales como fechas de nacimiento o direcciones.

Activar la verificación en dos pasos, que solicita un código enviado al teléfono o correo electrónico en cada intento de acceso.

Personas de confianza: un recurso extra en caso de emergencias

Mercado Pago incorporó la funcionalidad de “personas de confianza”, que permite designar contactos con cuenta activa en la plataforma. Estas personas pueden actuar en nombre del usuario en situaciones críticas como robo o extravío del celular.

Este mecanismo posibilita:

Reportar incidentes de forma inmediata.

Solicitar bloqueos o medidas preventivas sin demoras.

Reducir los tiempos de respuesta en comparación con los reclamos convencionales.

La herramienta resulta útil cuando el usuario no puede acceder a otro dispositivo para notificar el problema por sí mismo.

Recomendaciones oficiales contra estafas virtuales

La compañía difundió un conjunto de pautas de prevención para reducir el riesgo de fraudes:

No compartir contraseñas ni códigos de verificación con terceros.

con terceros. Revisar que los correos provengan de direcciones oficiales terminadas en @mercadopago.com .

. Evitar descargar archivos adjuntos o programas enviados por correo, ya que Mercado Pago nunca solicita instalaciones de software .

. Desconfiar de enlaces compartidos por desconocidos en redes sociales, WhatsApp o mensajes de texto.

Seguridad digital y responsabilidad del usuario

El uso de billeteras virtuales consolidó un modelo financiero basado en la inmediatez, pero también exige un compromiso activo de los usuarios. Mercado Pago implementa recursos tecnológicos como la autenticación biométrica, la verificación en dos pasos y la opción de personas de confianza, pero el resguardo final depende de la conducta cotidiana de quienes utilizan la aplicación.