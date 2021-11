El 20 se lanza “Soberanxs”: el partido de Boudou, Mariotto y Alicia Castro

El día 20 de noviembre se lanzará un nuevo espacio político dentro del kirchnerismo que será presentado como “Soberanxs”. Detrás de este proyecto están el ex vicepresidente Amado Boudou; la ex embajadora de Venezuela, Alicia Castro; y el ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, quienes tienen una postura crítica de la gestión presidencial y son fieles defensores de la vicepresidenta.

“Nace una esperanza federal, una fuerza soberana de nuevos y viejxs compañerxs que no nos resignamos al estado de las cosas, ni a la violencia de la desigualdad”, anticipó ayer la ex embajadora en su cuenta Twitter, cuyo mensaje fue exactamente igual al que publicó Mariotto en sus redes sociales.

Según el anuncio, la presentación del nuevo partido político será en el Espacio Cultural Mugica, en el barrio porteño de San Telmo, a las 16 horas.

El día elegido para el lanzamiento del espacio no es casualidad ya que el 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía en la Argentina, fecha que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845).

“Somos parte del núcleo duro que transformó a la Argentina y la región”, remarcó Alicia Castro al ser entrevistada en Delta 90.3 FM, quien aclaró que “este espacio va a estar dentro del Frente de Todos manteniendo su historia, valores y coherencia”.

Y agregó, “nuestra ambición es organizar y movilizar una fuerza soberana a nivel federal con nuevos y viejos compañeros y compañeras que no nos resignamos al estado de las cosas y a la violencia de la desigualdad”.

Además de mostrarse en contra de un acuerdo con el FMI que, a su entender, va a seguir empobreciendo a los argentinos, Castro mostró disconformidad con respecto a la política exterior que está llevando a cabo el canciller Santiago Cafiero.