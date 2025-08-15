El 17 de agosto, San Clemente recibe el 3º Torneo Interclubes de Patín 2025

El próximo domingo 17 de agosto, San Clemente del Tuyú se prepara para recibir el 3º Torneo Interclubes La Costa 2025, un evento deportivo que reunirá a más de 190 patinadores provenientes de diversas localidades de la región. Desde las 9:00 hasta las 21:00 horas, el Polideportivo Municipal vibrará con el talento y la dedicación de los atletas, bajo la fiscalización oficial de la Asociación Marplatense de Patín.

¿Qué incluye la competencia para los patinadores?

El torneo no solo es una instancia de competición, sino también una plataforma para el desarrollo del patín artístico a nivel regional. Las categorías abarcan desde el nivel inicial hasta presentaciones de alto rendimiento, ofreciendo un espectáculo variado que busca atraer a un amplio público.

El evento contará con la participación de una diversidad de instituciones, entre las que se destacan:

Escuela Municipal Mar de Ajó

Escuela Municipal San Clemente

Escuela Municipal Santa Teresita

Club Social Mar del Tuyú

Club Pesca y Náutica San Clemente

Club Cet Telpin Pinamar

CEF Nº 87 Pinamar

Escuela Municipal General Lavalle

Club Social Mar de Ajó

Club Social El Siciliano (Mar del Plata)

Club Munay (Mar del Plata)

Club Ohana (Mar del Plata)

¿Cómo busca el torneo promover la integración regional?

Una de las principales metas del torneo es fortalecer las relaciones entre las distintas escuelas y clubes de la región. Este evento no solo fomenta la competitividad entre los jóvenes atletas, sino que también promueve el intercambio deportivo y el trabajo en conjunto, contribuyendo al crecimiento del deporte en la zona.

Con este enfoque, el 3º Torneo Interclubes La Costa apunta a ser más que una simple competición, convirtiéndose en un verdadero puente para la integración y el desarrollo deportivo entre las distintas localidades participantes.