Educación financiera en las escuelas bonaerenses: el programa del BAPRO que llegó a toda la provincia

La relación de los jóvenes con el dinero, el consumo y las decisiones económicas cotidianas cambió de forma acelerada en los últimos años. La tecnología, las billeteras virtuales y las nuevas formas de financiamiento modificaron hábitos y también riesgos, lo que vuelve cada vez más relevante el acceso temprano a herramientas que permitan comprender este escenario con mayor claridad.

Un programa que alcanzó cobertura total en la provincia de Buenos Aires

Durante 2025, Banco Provincia logró un hito en materia educativa al llevar la educación financiera a todas las escuelas secundarias públicas bonaerenses. La iniciativa se desarrolla en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación y se implementa a través del programa Rico.en.data, destinado a estudiantes de tercer año del nivel secundario.

El alcance territorial del proyecto permitió que los contenidos lleguen a cada distrito de la provincia, consolidando una política pública que integra el sistema educativo con la banca pública.

Cuántos estudiantes participaron y cómo fue el despliegue

Desde su puesta en marcha, el impacto del programa fue significativo tanto por su escala como por su organización:

Más de 110.000 estudiantes participaron de las capacitaciones

participaron de las capacitaciones 62 formadores especializados recorrieron la provincia

recorrieron la provincia 2.250 escuelas secundarias públicas fueron alcanzadas

fueron alcanzadas 3.400 cursos dictados a lo largo del año

Según datos del propio programa, la cantidad de alumnos capacitados equivale a llenar dos veces el Estadio Único de La Plata, lo que dimensiona la magnitud del operativo educativo.

Qué contenidos se trabajan en las capacitaciones

La propuesta pedagógica se diferencia de los formatos tradicionales y busca conectar la teoría financiera con situaciones reales que atraviesan los adolescentes. Cada encuentro tiene una duración de 75 minutos y se apoya en material audiovisual y dinámicas grupales.

Entre los principales ejes que se abordan se destacan:

Finanzas personales básicas

Crédito, ahorro e inversión

Uso responsable del dinero digital

Apuestas online y sus riesgos

Publicidad engañosa y consumo impulsivo

Influencia de las redes sociales en las decisiones económicas

La participación de la economista Candelaria Botto aporta un enfoque cercano y accesible, facilitando el intercambio y el debate dentro del aula.

La mirada de Banco Provincia sobre la educación financiera

Desde la entidad bancaria resaltaron el carácter inédito de la iniciativa. El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, señaló que el programa marca un punto de inflexión al incorporar la educación financiera de manera sistemática en el ámbito escolar, a partir del trabajo conjunto entre la banca pública y el sistema educativo provincial.

Qué opinan los estudiantes sobre el programa

Los relevamientos realizados durante las capacitaciones reflejan una recepción ampliamente positiva por parte de los alumnos:

9 de cada 10 estudiantes consideran útil aprender sobre finanzas personales

consideran útil aprender sobre finanzas personales El 80% afirmó que nunca había recibido formación financiera antes del curso

Estos datos muestran una demanda latente de este tipo de contenidos y refuerzan la importancia de incorporarlos de forma temprana dentro del recorrido educativo.