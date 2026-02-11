Eclipse lunar total de marzo 2026: ¿Cómo ver la “Luna de Sangre” de 82 minutos en Argentina?

El cielo de marzo de 2026 se prepara para uno de los espectáculos astronómicos más impactantes y prolongados de la década. Un eclipse lunar total, popularmente conocido como Luna de Sangre, teñirá de un rojo profundo el disco lunar durante una fase de totalidad excepcional de 82 minutos. Argentina, por su ubicación geográfica privilegiada, será uno de los mejores escenarios del mundo para contemplar este fenómeno que no se repetirá con estas características en los próximos años.

¿Por qué se llama Luna de Sangre y qué sucederá?

El fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra (la umbra) sobre el satélite. A pesar de estar en la zona más oscura, la Luna no desaparece por completo. La atmósfera terrestre actúa como un lente que filtra la luz solar, dejando pasar solo las longitudes de onda rojas y anaranjadas. Este efecto de refracción, similar al de miles de atardeceres ocurriendo simultáneamente en el borde de la Tierra, es lo que le otorga ese color cobrizo tan característico.

Horarios clave para ver el eclipse en Argentina

El evento tendrá lugar entre la noche del 2 de marzo y la madrugada del 3 de marzo de 2026. A diferencia de otros eclipses que ocurren en horarios incómodos, este permitirá una observación prolongada, aunque los mejores momentos se darán antes del amanecer.

A continuación, los horarios para la región de Argentina (Hora local ART):

Inicio de la fase penumbral: 05:44 h. (La Luna empieza a oscurecerse levemente).

Inicio de la fase parcial: 06:50 h. (Se empieza a notar la "mordida" de la sombra terrestre).

Comienzo de la totalidad (Luna de Sangre): 08:04 h.

Punto máximo del eclipse: 08:34 h.

Fin de la totalidad: 09:00 h.

Final del eclipse: 11:22 h.

Es importante notar que, debido a que la fase total ocurre cerca del amanecer, la Luna estará baja en el horizonte hacia el Oeste. Por esta razón, las provincias cordilleranas y la región de Cuyo tendrán una visibilidad más prolongada de la fase roja que la Ciudad de Buenos Aires o la Costa Atlántica, donde la Luna se ocultará mientras todavía está eclipsada.

Dónde verlo mejor: los puntos destacados del país

Si bien el eclipse será visible desde todo el territorio nacional, las condiciones de contaminación lumínica y la altura del horizonte juegan un papel fundamental.

Región / Provincia Calidad de observación Recomendación San Juan y Mendoza Excelente La altura y los cielos limpios garantizan una vista espectacular hacia la cordillera. Patagonia (Chubut/Santa Cruz) Muy buena El horizonte despejado de las estepas permite seguir la Luna hasta el último minuto. Norte Argentino (NOA) Excelente El clima seco de marzo suele favorecer cielos despejados en Salta y Jujuy. Buenos Aires y Córdoba Buena Se recomienda buscar lugares elevados o sin edificios hacia el Oeste.

Consejos para una observación perfecta

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son completamente seguros para la vista. No necesitás anteojos especiales, filtros ni equipos costosos. Sin embargo, algunos consejos pueden transformar una observación común en una experiencia profesional:

Ubicación estratégica: Buscá un lugar con el horizonte Oeste-Noroeste totalmente despejado. Al ocurrir cerca del amanecer, edificios altos o árboles podrían tapar a la Luna justo cuando esté más roja.

Buscá un lugar con el horizonte totalmente despejado. Al ocurrir cerca del amanecer, edificios altos o árboles podrían tapar a la Luna justo cuando esté más roja. Uso de instrumentos: Aunque se ve perfecto a simple vista, unos binoculares sencillos o un telescopio básico permitirán apreciar los matices de color y cómo la sombra avanza sobre los cráteres lunares.

Aunque se ve perfecto a simple vista, unos binoculares sencillos o un telescopio básico permitirán apreciar los matices de color y cómo la sombra avanza sobre los cráteres lunares. Fotografía con celular: Si vas a usar tu teléfono, utilizá un trípode o apoyalo en una superficie firme. Usar el modo nocturno y bajar la exposición manualmente ayudará a que la Luna no se vea como un círculo blanco brillante, capturando mejor el tono rojizo.

Si vas a usar tu teléfono, utilizá un trípode o apoyalo en una superficie firme. Usar el modo nocturno y bajar la exposición manualmente ayudará a que la Luna no se vea como un círculo blanco brillante, capturando mejor el tono rojizo. Clima y abrigo: En marzo, las madrugadas pueden ser frescas en gran parte del país. Consultá el pronóstico meteorológico la noche anterior para asegurarte de que no haya nubosidad baja.

Próximos eventos astronómicos en 2026

Este eclipse es solo el comienzo de un año cargado de actividad en el cielo argentino. Luego de la Luna de Sangre de marzo, el calendario astronómico nos reserva un eclipse lunar parcial el 28 de agosto de 2026, donde la Luna llegará a cubrirse en un 96%, brindando otro espectáculo de tonos anaranjados oscuros.