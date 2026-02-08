Eclipse lunar total 2026: ¿Cómo ver la “Luna de Sangre” de 82 minutos en Argentina?

El firmamento argentino se prepara para uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de la década. El próximo 3 de marzo de 2026, la Tierra se interpondrá directamente entre el Sol y la Luna, provocando un eclipse lunar total de características excepcionales. Este fenómeno, conocido popularmente como Luna de Sangre, se destacará por una fase de totalidad inusualmente larga, que se extenderá por 82 minutos, tiñendo al satélite de un rojo carmesí profundo.

Por qué se produce la “Luna de Sangre”

Durante un eclipse lunar total, la Luna entra en la umbra, la parte más oscura de la sombra de la Tierra. Aunque nuestro planeta bloquea la luz solar directa, la atmósfera terrestre actúa como un lente: filtra las ondas de luz azul y dispersa las ondas de luz roja hacia el interior de la sombra. Este proceso, llamado dispersión de Rayleigh, es el mismo que le da color a los amaneceres y atardeceres. El resultado es que la Luna no desaparece, sino que se ilumina con un brillo cobrizo o rojizo.

Horarios y visibilidad en Argentina

Argentina será uno de los escenarios privilegiados a nivel mundial para observar este evento. A diferencia de otros eclipses que ocurren en horarios incómodos, el fenómeno de marzo de 2026 comenzará a desarrollarse durante la madrugada y el amanecer del martes 3 de marzo.

De acuerdo con los datos astronómicos para la región (hora oficial argentina):

Inicio de la fase penumbral : 05:44. La Luna empieza a oscurecerse sutilmente.

: 05:44. La Luna empieza a oscurecerse sutilmente. Inicio del eclipse parcial : 06:50. Se empieza a notar “mordida” por la sombra terrestre.

: 06:50. Se empieza a notar “mordida” por la sombra terrestre. Inicio de la totalidad (Luna de Sangre) : 08:04. Comienza el periodo de 82 minutos donde se vuelve roja.

: 08:04. Comienza el periodo de 82 minutos donde se vuelve roja. Máximo del eclipse : 08:34. Momento de mayor intensidad cromática.

: 08:34. Momento de mayor intensidad cromática. Fin de la totalidad: 09:26.

Nota importante: Debido a que el punto máximo ocurre cerca de las 08:30, en gran parte del territorio argentino la Luna estará muy baja en el horizonte o ya se habrá puesto (especialmente hacia el este del país). Para disfrutar de la fase de Luna Roja, será fundamental buscar lugares con una vista despejada hacia el Oeste.

82 minutos de totalidad: un evento récord

La duración de 82 minutos sitúa a este eclipse como uno de los más extensos de los últimos años. Esta permanencia prolongada en la sombra terrestre permitirá a los observadores y fotógrafos captar variaciones en la tonalidad, que pueden ir desde un naranja brillante hasta un rojo sangre oscuro, dependiendo de la cantidad de partículas de polvo y nubes presentes en la atmósfera terrestre en ese momento.

Consejos para la observación en Argentina

A diferencia de los eclipses de Sol, los de Luna son totalmente seguros para la vista y no requieren filtros ni protección especial. Para aprovechar al máximo la experiencia en suelo argentino, se recomienda:

Ubicación : Buscar un punto elevado o una zona rural con el horizonte oeste libre de edificios o montañas, ya que la Luna estará descendiendo durante la fase total.

: Buscar un punto elevado o una zona rural con el horizonte oeste libre de edificios o montañas, ya que la Luna estará descendiendo durante la fase total. Contaminación lumínica : Aunque la Luna es brillante, alejarse de las luces de la ciudad permitirá apreciar mejor los cambios de color y la oscuridad del cielo circundante.

: Aunque la Luna es brillante, alejarse de las luces de la ciudad permitirá apreciar mejor los cambios de color y la oscuridad del cielo circundante. Instrumentos : Si bien es visible a simple vista, el uso de binoculares o telescopios básicos permitirá observar detalles de los cráteres mientras atraviesan la sombra.

: Si bien es visible a simple vista, el uso de binoculares o telescopios básicos permitirá observar detalles de los cráteres mientras atraviesan la sombra. Clima: Consultar el pronóstico meteorológico local con 24 horas de antelación para asegurar un cielo despejado.

Próximos eventos astronómicos

Si por condiciones climáticas no fuera posible observar este evento, el calendario de 2026 ofrece una segunda oportunidad el 28 de agosto, aunque será un eclipse lunar parcial. No volverá a ocurrir un eclipse lunar total con estas características de duración y visibilidad hasta finales de 2028, lo que convierte a la cita de marzo en un evento imperdible.