El Dr. Rampazzo responde a las principales dudas sobre jubilaciones y pensiones

El abogado especialista en derecho previsional Dr. Fernando Rampazzo responde las principales preguntas que se realizan los jubilados y pensionados por estas horas.

¿Qué son los regímenes diferenciales para jubilarse?

Desde el Derecho Previsional, se contemplan los llamados regímenes diferenciales, los cuales pueden ser definidos como aquellos que tienen un régimen legal de menor edad y/o menores servicios, con relación a las edades y servicios mínimos generales, para la obtención de la jubilación ordinaria, por tratarse de tareas riesgosas para la salud o vida del trabajador, en razón del ambiente malsano o de su carácter penoso determinantes de un prematuro desgaste físico o intelectual de su capacidad laboral.

Se reducen los requisitos establecidos para obtener el beneficio jubilatorio, por considerar que el trabajador que ejerce una tarea agotadora o insalubre alcanzará a edad más temprana que el empleado en tareas salubres, el límite que la ley considera adecuado para acogerse a la pasividad.

¿Cuándo volverán a aumentar las jubilaciones y pensiones?

La complicada situación económica de la Argentina hace que todo el mundo esté muy pendiente de cuándo se darán los próximos aumentos para beneficiarios de ANSES, que subió los haberes por última vez en septiembre, un 7,5 por ciento para todo el mundo. Fue el tercer aumento del año, y se espera que haya al menos uno más. Por la información que se dio hasta el momento y por la forma en la que se viene trabajando, se espera que esta última suba se oficialice en diciembre

¿Qué es un reconocimiento de servicios?

Es una resolución firmada por ANSES reconociendo los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional, tanto los declarados por los empleadores como los realizados como trabajador independiente. Se puede solicitar en cualquier momento de la vida laboral y facilitará el trámite de una jubilación y/o pensión, sobre todo cuando: ANSES no tenga registro de aportes de un período y el trabajador cuente con documentación para probarlo. Sea necesario presentar a organismos provinciales o cajas previsionales la acreditación de los aportes en el ámbito nacional.

¿Cuáles son las cajas de provincia que tienen régimen previsional propio?

13 provincias continuaron con regímenes previsionales propios para los empleados de sus administraciones públicas: Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

¿Quién es el órgano encargado de la evolución médica, para otorgar el retiro por invalidez?

Las comisiones médicas que dependen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La incapacidad igual o mayor al 66% para que le otorguen el beneficio.

¿La pensión no contributiva por madre de 7 hijos es compatible con la jubilación?

Esta pensión es incompatible con el cobro de jubilaciones y pensiones, Pensión Universal para el Adulto Mayor, Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo.

¿Qué son los haberes devengados?

Los haberes devengados son el monto que le correspondía cobrar al jubilado o pensionado hasta la fecha de su fallecimiento y que no hubiera percibido, incluido el proporcional del aguinaldo. Puede tratarse de: Primera liquidación, mensuales no percibidos, días proporcionales a mensual, aguinaldo proporcional o completo, subsidios no percibidos, asignaciones familiares.

Dr. Fernando Rampazzo

Abogado Previsional

estudiojuridicorampazzo@gmail.com

.