Dos ministros de Kicillof fueron los primeros en asistir a heridos tras un accidente en la Ruta 2

Francisco Díaz
accidente ruta 2 aquiasol

Un siniestro vial se registró este viernes en el kilómetro 386 de la Ruta 2, dentro de la jurisdicción del distrito de Mar Chiquita, cuando una camioneta Ford Bronco protagonizó un despiste y terminó detenida en sentido contrario al tránsito.

El vehículo circulaba en dirección Mar del Plata–Vivoratá y, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control, cruzó hacia el cantero central y quedó atravesado sobre la calzada opuesta. Como consecuencia del hecho, una mujer y un hombre resultaron con lesiones y debieron recibir atención médica en el lugar. Según se informó, en la camioneta viajaban más personas al momento del accidente.

De manera fortuita, los primeros en asistir a los heridos fueron el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Ambos funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires circulaban por la zona integrando la comitiva oficial que regresaba a la ciudad de La Plata tras el lanzamiento del Operativo de Sol a Sol en Santa Clara del Mar. Al advertir el siniestro, detuvieron inmediatamente la marcha y, junto a sus equipos, brindaron la asistencia inicial hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME, que continuó con la atención médica de los ocupantes de la camioneta y evaluó su traslado a un centro de salud para controles más exhaustivos.

El episodio provocó demoras momentáneas en la circulación vehicular, aunque no fue necesario interrumpir completamente el tránsito. Personal de seguridad vial trabajó en el lugar para ordenar el flujo de vehículos y señalizar el sector.

