El Quini 6 es una pasión nacional: cada miércoles y domingo, miles de argentinos sueñan con acertar esos seis números que pueden cambiarles la vida. Pero ganar es solo el primer paso. Si la suerte te sonrió, lo que viene después es clave: cobrar el premio sin complicaciones. En este artículo, basado en información actualizada al 2025, te contamos dónde y cómo se pagan los premios del Quini 6, con todos los detalles para que no pierdas ni un peso y disfrutes de tu ganancia.

Confirmá tu premio antes de cualquier cosa

Antes de correr a cobrar, asegurate de que ganaste. Podés verificar los resultados en el sitio oficial de la Lotería de Santa Fe, en apps autorizadas o en la agencia donde compraste el boleto. ¡Cuidá el ticket como oro! Es el único comprobante válido, y si lo perdés, no hay forma de reclamar el premio. Una vez confirmado, el monto determinará cómo y dónde lo cobrás.

Dónde cobrar según el monto y tu provincia

El lugar donde cobrás depende de cuánto ganaste y de la provincia donde compraste el boleto, ya que el Quini 6 está gestionado por loterías provinciales. Acá va un resumen claro:

Premios chicos (hasta $3.500.000 en Santa Fe) : Andá directo a la agencia oficial donde compraste el boleto. En otras provincias, como Buenos Aires o Córdoba, el tope puede ser menor (alrededor de $1.333,33), así que chequeá con tu lotería local porque los montos se ajustan por inflación.

: Andá directo a la donde compraste el boleto. En otras provincias, como Buenos Aires o Córdoba, el tope puede ser menor (alrededor de $1.333,33), así que chequeá con tu lotería local porque los montos se ajustan por inflación. Premios grandes (más de $3.500.000): Tenés que presentarte en la sede central de la lotería de la provincia donde jugaste. Llamá antes para coordinar, ya que muchas sedes requieren cita previa.

Cómo se pagan los premios: pasos y requisitos

El proceso de cobro es sencillo, pero varía según el monto. Los premios chicos se pagan en efectivo al instante en la agencia. Para los grandes, el pago se hace por transferencia bancaria, lo que es más seguro. Acá tenés lo que necesitás llevar:

Ticket original : Sin roturas ni alteraciones, es tu prueba de ganancia.

: Sin roturas ni alteraciones, es tu prueba de ganancia. Fotocopia del DNI : Para verificar tu identidad.

: Para verificar tu identidad. Constancia de CBU : Obligatoria para premios grandes, ya que el dinero va a tu cuenta bancaria.

: Obligatoria para premios grandes, ya que el dinero va a tu cuenta bancaria. Si el premio es compartido: Todos los ganadores deben presentarse o designar un apoderado con un poder notarial.

Consejo práctico: Organizá todo en una carpeta para no perder tiempo. Si sos extranjero, consultá si necesitás documentación extra, como comprobante de residencia.

Plazos para cobrar: no te duermas

Tenés 15 días hábiles desde el sorteo para reclamar tu premio. Podés presentarte desde el día siguiente hábil, pero no dejes pasar el tiempo, porque si el plazo vence, el dinero se destina a pozos futuros o fondos sociales. Con los pozos millonarios de 2025, muchos ganadores se apuran para asegurarse el cobro.

Impuestos: cuánto te queda realmente

Los premios del Quini 6 tienen retenciones. Se aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio, lo que equivale a cerca del 28% del total. Este descuento se hace automáticamente al cobrar. Por ejemplo, si ganás $10.000.000, te llevás aproximadamente $7.200.000 netos.

Tips para cobrar sin estrés