Dónde ver River Plate vs Ciudad de Bolívar en vivo: Horarios, canales y streaming online (Copa Argentina 2026)

River Plate se enfrenta a Club Ciudad de Bolívar en un duelo decisivo correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. Tras una serie de resultados adversos en el torneo local, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo busca recuperar la senda del triunfo en el Estadio Único de Villa Mercedes (La Pedrera), en San Luis. Este artículo detalla exhaustivamente todas las opciones para seguir la transmisión en directo, los horarios internacionales y las plataformas de streaming habilitadas.

Horarios confirmados para ver River vs Ciudad de Bolívar

El encuentro se disputará este martes 17 de febrero de 2026. La organización de la Copa Argentina ha estipulado el horario central nocturno para este cotejo. A continuación, se presenta la tabla de horarios ajustada a las diferentes zonas horarias de la región:

País Hora Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay 22:00 HS Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET) 21:00 HS Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos (CT) 20:00 HS México, Estados Unidos (MT) 19:00 HS Estados Unidos (PT) 18:00 HS España (miércoles 18) 02:00 HS

Canales de TV que transmiten el partido en vivo

La transmisión oficial para el territorio argentino y gran parte de Sudamérica estará a cargo de la señal TyC Sports. Al tratarse de un torneo con derechos centralizados, no habrá transmisión por canales de aire (televisión abierta) para este encuentro específico.

Argentina: TyC Sports (Señal estándar y HD).

TyC Sports (Señal estándar y HD). Internacional: TyC Sports Internacional (disponible en operadores de cable seleccionados en EE.UU. y el resto de América).

Cómo ver River vs Ciudad de Bolívar online y gratis (con suscripción de cable)

Para los usuarios que prefieren el consumo digital, existen múltiples vías legales para acceder al contenido en alta definición. La opción “gratis” aplica para aquellos usuarios que ya abonan un servicio de cableoperador, ya que no requiere un pago adicional por evento (PPV).

TyC Sports Play: Es la plataforma oficial de la señal. Requiere registro y autenticación con las credenciales de su proveedor de cable (Cablevisión, Telecentro, DirecTV, etc.).

Es la plataforma oficial de la señal. Requiere registro y autenticación con las credenciales de su proveedor de cable (Cablevisión, Telecentro, DirecTV, etc.). Flow: Canal 101 (Digital) y 601 (HD). Disponible a través de la App de Flow para clientes de Personal/Flow.

Canal 101 (Digital) y 601 (HD). Disponible a través de la App de Flow para clientes de Personal/Flow. DGO (DirecTV GO): Disponible en la parrilla de deportes para suscriptores.

Disponible en la parrilla de deportes para suscriptores. Telecentro Play: Accesible desde la aplicación para clientes de Telecentro.

Ver el partido desde el exterior con y sin VPN

Los derechos de transmisión de la Copa Argentina suelen estar geobloqueados fuera del territorio nacional o regional. Si te encuentras en Europa o en una región sin cobertura de TyC Sports Internacional, la alternativa técnica viable es el uso de una VPN (Red Privada Virtual).

Procedimiento técnico:

Contratar un servicio de VPN fiable que posea servidores de alta velocidad en Argentina. Conectar la VPN a un servidor localizado en Buenos Aires. Ingresar a TyC Sports Play y autenticarse con las credenciales de un proveedor de cable argentino (propio o compartido). El sistema reconocerá la IP como local y liberará la señal del streaming en vivo.

Análisis previo: El contexto deportivo de River y Ciudad de Bolívar

Este enfrentamiento no es un mero trámite para el conjunto de Núñez. River Plate llega a San Luis con la presión de revertir una imagen pálida mostrada en las últimas fechas del Torneo Apertura 2026, donde acumuló derrotas consecutivas ante Tigre (como local) y Argentinos Juniors. La Copa Argentina representa una vía de escape y una obligación competitiva para el ciclo de Gallardo.

Por su parte, el Club Ciudad de Bolívar, militante del Federal A, se presenta en esta instancia por cuarta vez consecutiva, consolidando un proyecto deportivo serio en el interior de la Provincia de Buenos Aires. El equipo buscará aprovechar las urgencias de su rival para plantear un partido físico y cerrado, intentando llevar la definición a los penales, instancia donde históricamente se han igualado las fuerzas en este certamen.

Ficha técnica y Estadio

Estadio: Único de Villa Mercedes (La Pedrera), San Luis.

Único de Villa Mercedes (La Pedrera), San Luis. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. Instancia: 32avos de final (Partido único).

32avos de final (Partido único). Definición: En caso de empate en los 90 minutos, se procederá directamente a la ejecución de tiros desde el punto penal.

Se recomienda a los espectadores sintonizar la transmisión al menos 15 minutos antes del pitazo inicial para evitar saturaciones en los servidores de streaming, habituales en partidos de alta demanda.