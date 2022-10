Domingo Cavallo: "Tenemos que permitir que el dólar vuelva a ser utilizado como moneda"

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, dio su opinión acerca de la economía del país y propuso “implementar un nuevo régimen cambiario en el país completamente diferente al de hoy”.

Domingo Cavallo apunta a que permitan “que el dólar vuelva a ser utilizado como moneda”, llevando a la Argentina a un sistema implementado en la década de los ’90 con la convertibilidad.

¿Cómo es la propuesta?

“Tenemos que volver a permitir que el dólar sea utilizado como moneda”, indicó el ex ministro y, a su vez detalló que “eso no significa reemplazar todos los pesos con dólares, porque obviamente el Banco Central no tiene forma de hacerlo, pero sí que pueda funcionar como moneda en todo sentido”.

Además, agregó: “Se debe permitir ahorrar legalmente y que haya protección por ese ahorro también en dólares”. Este plan sería de dolarización parcial, y no permitiría liberar controles cambiarios en un corto plazo.

En ese sentido, Cavallo sostuvo que todas las transacciones “que no sean exportaciones e importaciones deben producirse entre particulares en un mercado cambiario totalmente libre. Solamente así es posible que vuelvan a entrar los capitales argentinos que están afuera", completó.

Plan cambiario

Para el exfuncionario, los efectos de este programa no serían inmediatos, pero indicó que “a medida que la gente se vaya acostumbrando a que el dólar también funciona como una moneda” la perspectiva del país cambiaría.

Con esta propuesta, posibilitaría que “los que quieren viajar o gastar en el exterior” y también para los que deseen ahorrar en divisa extranjera puedan hacerlo a precios de mercado, y no a los valores que fija el Gobierno con los cupos de compra a los que cada vez menos personas pueden acceder. “No tiene sentido que el Banco Central venda de sus divisas para viajes y turismo”, opinó.