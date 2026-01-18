Dolores: vibrá con las promociones del Carnaval del Sol y el Parque Termal este febrero 2026

Durante febrero, el Parque Termal de Dolores lanza promociones especiales y opciones de financiación pensadas para que más familias puedan disfrutar de los atractivos y espectáculos que ofrece la ciudad.

Promociones Atractivas para el Verano

Entre los beneficios destacados se encuentran el 2×1 en el ingreso, un 25% de descuento y la posibilidad de abonar en 4 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia, una propuesta especialmente atractiva para quienes buscan relajarse sin descuidar el bolsillo.

Carnaval del Sol: Una Fiesta Imperdible

En febrero, Dolores invita a vivir ocho noches únicas de brillo, color y alegría con el Carnaval del Sol, que se desarrollará los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero en el Corsódromo Antu Kawiñ, uno de los escenarios carnavaleros más destacados de la provincia.

Relax y Bienestar en un Entorno Natural

Cuando baja el ritmo del carnaval, llega el momento ideal para el descanso. El Parque Termal ofrece un entorno natural pensado para la recreación y el relax, con aguas cálidas ideales para combatir el estrés y el calor veraniego, en un espacio diseñado para toda la familia. Naturaleza, bienestar y tranquilidad se combinan para completar una propuesta turística integral.

Dolores: Un Destino Accesible y Atractivo

Una ciudad cerca de todo, ubicada estratégicamente y de fácil acceso, que se posiciona como un destino clave para escapadas y vacaciones cortas, ofreciendo espectáculos de primer nivel, termas modernas y servicios turísticos de calidad, todo en un mismo lugar.