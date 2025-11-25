Dolores se consolida como destino turístico: récord de visitantes en el fin de semana largo

Dolores se consolidó como destino turístico: récord de visitantes en el fin de semana largo

La Municipalidad de Dolores anunció que la ciudad experimentó uno de los fines de semana largos más concurridos del año, “consolidándose como un destino estratégico dentro del corredor turístico bonaerense” gracias a su oferta de turismo termal, eventos culturales y actividades recreativas al aire libre.

Turismo en Dolores durante noviembre

Entre el 21 y el 24 de noviembre, miles de visitantes arribaron a la ciudad, lo que generó un notable impacto en la actividad turística y productiva local. Los niveles de ocupación fueron significativos: los hoteles alcanzaron el 80%, las cabañas llegaron al 97% y los alojamientos extrahoteleros, incluyendo casas y departamentos particulares, alcanzaron un 76%. Esta información fue proporcionada por la misma Municipalidad de Dolores.

El Parque Termal Dolores: un lugar destacado en la región

El Parque Termal Dolores se destacó como uno de los principales atractivos del fin de semana, recibiendo un total de 4.314 visitantes. Este número representa casi el doble de la asistencia del mismo período en 2024, que fue de 2.617 accesos, lo que equivale a un incremento del 64,8%. Este crecimiento consolida al parque como uno de los polos termales más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Actividades culturales y recreativas: un atractivo adicional

Más allá del turismo termal, Dolores ofreció una diversa agenda cultural y recreativa. Se realizaron actividades como un Encuentro Folklórico en el Museo Libres del Sur, actividades de cicloturismo rural, y experiencias de bienestar que incluyeron yoga en entornos naturales, cabalgatas, caminatas, y actividades familiares en el Laberinto del Paseo de la Guitarra.

La secretaria de Turismo, Inés Barragán, expresó que “el fin de semana fue muy positivo en términos turísticos. La combinación de eventos culturales y turismo termal generó un movimiento significativo de visitantes, con excelentes niveles de ocupación, lo que consolida a Dolores como destino elegido por turistas de toda la Provincia”.

Con estos resultados, Dolores continúa reafirmando su crecimiento constante como uno de los destinos turísticos emergentes más destacados de la Provincia de Buenos Aires.

