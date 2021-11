Dolores: Etchevarren reafirmó su aspiración a Gobernador y dijo que el conurbano es una fábrica de pobres y drogas

El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren reafirmó hoy sus aspiraciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023 y sostuvo que “el conurbano es una fábrica de pobres, de drogas y de marginalidad”

Aprovechando la presencia del ex presidente Mauricio Macri para declarar en el juzgado federal por la causa de presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, volvieron a aparecer los carteles que proclamaban “Macri Presidente. Camilo Gobernador”

Previamente a la llegada de Macri a Dolores, Etchevarren hizo declaraciones periodísticas en Radio Rivadavia con el periodista Eduardo Feinman donde remarcó que la concurrencia en el acto de la semana pasada fue la esperada porque “Dolores es un pueblo de trabajo” y en ese horario la mayoría de los vecinos estaban cumpliendo sus obligaciones laborales.

También fue entrevistado en Radio Provincia donde señaló que le ofrecieron trasladar militantes en colectivos, pero se negó porque esa política es del conurbano y “precisamente pensamos muy distinto”, aseguró.

También señaló que la provincia “no se siente representada por candidatos porteños que gobiernan desde Puerto Madero o la sede del Banco Provincia en CABA”, proponiendo “un gobierno con intendentes” y “con exintendentes”. porque a los bonaerenses “nos gobierna gente que no tiene ni idea de gestión, de territorio”, aseguró.

Cabe recordar que por ley Etchevarren no tiene la posibilidad de presentarse a revalidar su cargo de alcalde.

Al referirse a la provincia de Buenos Aires, Etchevarren afirmó que los distritos del interior están como “abandonados” por las autoridades bonaerenses, quienes se ocupan principalmente del conurbano al que calificó de “una fábrica de pobres, droga e inseguridad”.

También dijo que apoya a Macri, líder del espacio político al que pertenece, porque quiere “otro país que no tiene nada que ver con Venezuela, Cuba o Nicaragua” y que tratan de involucrar al ex presidente en “algo que no tiene nada que ver y está todo armado”.

“Lo quieren poner a la altura de lo que es el kirchnerismo.. Además sabemos que no es un juez imparcial. Yo estoy del lado de los familiares, quiero justicia y estoy con ellos”, subrayó.

El jefe comunal comentó que está “muy decepcionado con este gobierno, en la justicia demuestran incapacidad de los funcionarios que ponen en la justicia y el apuro y las ganas de procesar a Mauricio Macri. No es la justicia que queremos”.

Foto: Acto del jueves 28 de Octubre de 2021