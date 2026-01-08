Dolores: el intendente redujo su sueldo y de toda la planta política

El intendente de Dolores, Juan Pablo García, anunció la reducción salarial de toda la planta política del municipio, una medida que incluye su propio salario. Esta decisión fue enmarcada dentro de una política de austeridad y cuidado de las finanzas públicas.

García comunicó la resolución a través de sus redes sociales, donde afirmó estar “convencido de que, en momentos complejos, quienes tenemos responsabilidades públicas debemos actuar con austeridad”.

Desde el Ejecutivo local aclararon que la reducción salarial fue aprobada por el Concejo Deliberante de Dolores y que la medida no afecta a los trabajadores municipales, limitándose exclusivamente a los cargos políticos.

Mediante una declaración, el intendente explicó que la iniciativa forma parte de un plan de ordenamiento y sostenibilidad económica, con el fin de “garantizar la sustentabilidad del municipio y seguir dando respuestas a los vecinos”.

LICENCIA POR VACACIONES Y REEMPLAZO

Desde este lunes 5 de enero, el intendente se encuentra en licencia por vacaciones. Durante su ausencia, Guillermo Ibarra asume como intendente interino, cargo que ocupará hasta el 15 de enero inclusive.

El Municipio informó que la gestión continuará con normalidad durante el período de licencia, manteniendo la agenda administrativa y los servicios habituales.