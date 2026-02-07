Dolores deslumbró con el inicio del Carnaval del Sol y un desfile lleno de magia y ritmo

Con una masiva concurrencia, comenzó anoche en Dolores el Carnaval del Sol, un evento que promete alegría y color en la localidad. Las tres comparsas principales desafiaron sus propias expectativas, ofreciendo un desfile lleno de sorpresas para los espectadores que se congregaron alrededor de la pasarela Antú Kawin.

Inauguración oficial con destacadas personalidades

El evento inició con la inauguración oficial a cargo del Intendente Juan Pablo García y la reina de este año, Coni Von Wernich. La comparsa del Club Sarmiento, Sayen, fue la encargada de abrir el desfile con su propuesta “Espejo, espejito, ¿quién reina esta noche?”. Esta representación, que cuenta con la participación del club calavera, narra una disputa estética y emocional entre villanos que buscan el protagonismo, rompiendo con su estilo oscuro y magnético.

A pesar de la temática sombría, la comparsa logró transmitir que en el carnaval no existen bandos opuestos, sino una alegría compartida que une a todos los presentes.

Historias y mitología en el desfile

En segundo lugar, desfiló Kuyén, representando al Club Independiente. Esta comparsa presentó una historia inspirada en Barbarroja, un ser mitológico hijo de Zeus y una sirena. La impresionante carroza “Tempestad de Ébano” capturó la atención de los asistentes, simbolizando la búsqueda de la máscara del carnaval eterno en una isla tropical.

Finalmente, la comparsa Sheg Yenú, del Club Ever Ready, cerró la noche con una emotiva historia titulada “Inseparables: cuando el amor es el destino”. Ambientada en la mítica ciudad de Al-Kamarr, narra el romance prohibido entre la hija de un jeque y un humilde tejedor, concluyendo con un final feliz en la “noche del destino”, donde las jerarquías desaparecen y prevalece la unión social al ritmo del carnaval.

Todas las comparsas se destacaron por sus lujosos trajes y más de cien bailarines, quienes lograron hacer vibrar a los asistentes con sus danzas.

Próximas fechas y actividades del Carnaval del Sol

Esta noche, el espectáculo volverá a abrirse con Sheg-Yenú en primer lugar, seguido de Sayén y cerrando con Kuyén. El Carnaval del Sol continuará el domingo 8 y se repetirá el fin de semana siguiente, los días viernes 13, sábado 14 y lunes 16. El jueves 12 y el domingo 15 tendrán lugar el corso tradicional, donde estará permitido el juego con nieve.

Además, cada noche al finalizar el desfile, los asistentes podrán disfrutar de distintas bandas musicales, siendo el cierre del evento el lunes a cargo de Los Totora.