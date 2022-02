Dolores: Confirman que este año tampoco se efectuará la Fiesta Nacional de la Guitarra

En una conferencia de prensa efectuada en la mañana de este Martes 1 de Febrero en el Palacio Municipal de Dolores, el Intendente Camilo Etchevarren anunció que nuevamente este año no se efectuará la Fiesta Nacional de la Guitarra.

En los últimos días se había especulado con su organización e incluso con la posibilidad que en la rueda de prensa de este martes se anunciara la grilla de artistas que participarían del tradicional evento.

La más tradicional de las fiestas populares de Dolores debió suspenderse en la mitad de su desarrollo en el año 2020 por la aparición de la pandemia del Covid-19 y no pudo concretarse en 2021 por la misma razón, adoptándose igual criterio en este 2022.

Tras anunciar que este año tampoco se efectuará la referida fiesta que debía comenzar el 5 de Marzo próximo, Etchevarren sostuvo que “….lo más acertado es no hacer la fiesta. No queremos volver atrás y complicarnos mucho más con los contagios de Covid y los fallecidos” y agregó “estoy seguro de que la pandemia va a recrudecer en invierno y no queremos correr ese riesgo” finalizó el alcalde dolorense.-