Docentes universitarios exigen restablecimiento de paritarias y se suman al paro del 11 de febrero

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) exigió al gobierno nacional el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y el “urgente” restablecimiento de la paritaria durante un plenario de secretarios generales realizado este viernes en Buenos Aires.

En la reunión, la CONADU resolvió impulsar un plan de lucha “contundente” junto a otros actores universitarios que podría incluir el no inicio del ciclo lectivo. “Como primera medida, se resolvió realizar un paro y movilización el 11 de febrero contra la reforma laboral”, anunció la federación, sumándose así al paro de los docentes de educación primaria y secundaria convocado para el mismo día.

Además, la CONADU decidió llevar a cabo consultas y asambleas en las asociaciones de base para definir la continuidad del plan de lucha, que incluirá jornadas de paro durante la semana del 16 de marzo. La federación también planteó la creación de una carpa itinerante en colaboración con otros actores sociales y avanzar en la organización de una marcha nacional federal en defensa de la universidad pública.

Resolución “unilateral” del gobierno nacional

En este marco, el gobierno nacional anunció un aumento del 2 por ciento para los docentes universitarios, aplicable de manera retroactiva a diciembre, que se liquidará en febrero y se abonará en marzo. Este aumento también incluirá un bono remunerativo, no bonificable y por única vez de $12.500 para dedicaciones simples, $25.000 para semiexclusivas y $50.000 para exclusivas.

Sin embargo, la CONADU consideró esta resolución como “unilateral”, pues argumenta que “ignora la ley de financiamiento universitario”.