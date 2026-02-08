Docentes universitarios exigen restablecimiento de paritarias y se suman al paro del 11 de febrero

Sofía Martínez
salario minimo en argentina

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) exigió al gobierno nacional el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y el “urgente” restablecimiento de la paritaria durante un plenario de secretarios generales realizado este viernes en Buenos Aires.

En la reunión, la CONADU resolvió impulsar un plan de lucha “contundente” junto a otros actores universitarios que podría incluir el no inicio del ciclo lectivo. “Como primera medida, se resolvió realizar un paro y movilización el 11 de febrero contra la reforma laboral”, anunció la federación, sumándose así al paro de los docentes de educación primaria y secundaria convocado para el mismo día.

Combustibles: el truco para cargar Nafta y Gasoil con 30% de descuento en febrero
Mirá también:

Combustibles: el truco para cargar Nafta y Gasoil con 30% de descuento en febrero

Además, la CONADU decidió llevar a cabo consultas y asambleas en las asociaciones de base para definir la continuidad del plan de lucha, que incluirá jornadas de paro durante la semana del 16 de marzo. La federación también planteó la creación de una carpa itinerante en colaboración con otros actores sociales y avanzar en la organización de una marcha nacional federal en defensa de la universidad pública.

Resolución “unilateral” del gobierno nacional

En este marco, el gobierno nacional anunció un aumento del 2 por ciento para los docentes universitarios, aplicable de manera retroactiva a diciembre, que se liquidará en febrero y se abonará en marzo. Este aumento también incluirá un bono remunerativo, no bonificable y por única vez de $12.500 para dedicaciones simples, $25.000 para semiexclusivas y $50.000 para exclusivas.

Sin embargo, la CONADU consideró esta resolución como “unilateral”, pues argumenta que “ignora la ley de financiamiento universitario”.

Ley de Libertad Educativa: ¿Qué cambia y por qué generan polémica?
Mirá también:

Ley de Libertad Educativa: ¿Qué cambia y por qué generan polémica?
Compartir este artículo
anses creditos novedades 2026
Créditos para jubilados de ANSES 2026: qué se sabe sobre el nuevo proyecto y cómo están HOY los préstamos
Anses Sociedad
Descuentos combustibles
Combustibles: el truco para cargar Nafta y Gasoil con 30% de descuento en febrero
Sociedad
cambios vtv provincia 2026
¿Adiós a la VTV?: El proyecto para eliminarla en Provincia y los cambios que ya rigen en la Ley de Tránsito 2026
Provincia
cianobacterias lagunas provincia de buenos aires
Alerta roja en lagunas bonaerenses: los municipios de PBA con prohibición de ingreso al agua por cianobacterias
Provincia
Inicio clases provincia buenos aires
Alerta en las aulas: Peligra el inicio de clases 2026 en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
ayuda escolar 2026 novedades
Ayuda Escolar Anual 2026: Mirá cuáles son los pasos para cobrarla este año
Anses Sociedad
nene pinamar
Bastián será trasladado en avión sanitario a un hospital privado de Buenos Aires
Provincia

Más leídas