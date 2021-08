Docente de La Matanza discute a los gritos con un alumno por opinar contra el kirchnerismo

En la Escuela Secundario Nº2 María Eva Duarte, en La Matanza, una docente que dictaba clases reprendió a un alumno que cuestionó al kirchnerismo, y con gritos e insultos expuso al alumno por pensar diferente a ella.

Un video tomado por otro alumno dejó en evidencia la fuerte discusión política a la que se enfrentaron. Según se dio a conocer, la docente es Laura Radetich y al comienzo se la escucha decir: “¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”.

Imágenes del video grabado por un alumno

“Vos podés venir acá y comer esta porquería (señalando un paquete) porque te lo da el Estado, andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada, andá. ¿Sabés cuánto sale la cuota de una escuela técnica privada? Diez lucas para arriba, ¿Tiene tu papá para pagar esa cuota? Eso es lo que dejó Macri”, expresó la profesora.

En ese momento, el alumno intenta hablar sobre la gestión del expresidente Mauricio Macri y ella responde: “Perdió, gracias a Dios perdió. Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos ¿Entendés o no? ¿Pensás que el pueblo es boludo?, grita Radetich.

El joven respondió rápidamente: “Creo que sí porque votan a una vicepresidenta que tiene causas”. A lo que la docente levantando los brazos señaló: “¿Causas de qué? ¿Quién se las hizo? Dios mío, un presidente que puso por decreto dos jueces de la Corte”.

¿Qué dijo la docente luego de viralizarse el video?

En el programa de “Radio con vos” de Ernesto Tenembaum lograron entrevistar a la docente, que si bien no salió al aire, el periodista contó lo que ella dijo: “Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado.

Distintos dirigentes opositores compartieron el video en Twitter, como por ejemplo el precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli, quien escribió: “Adoctrinamiento y maltrato. Se meten con los chicos, en las aulas. La locura es total. Da mucha bronca ver este video. Espero que el Gobierno de la Provincia tome urgente medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes”.

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias también publicó en Twitter a lo ocurrido como una “locura total”: “Si la escuela se llama María Eva Duarte y está en la calle Presidente Perón de la localidad Ciudad Evita no es demasiado raro que en el aula sucedan estas cosas…”.