DNI no binario: la embajada de Estados Unidos aclaró que deberán elegir un género para ingresar a su país

El Gobierno hizo oficial la inclusión del género no binario en el Documento Nacional de Identidad (DNI) para las personas que se identifican con el mismo. De esta manera, habilitan la posibilidad de que las personas puedan cambiar la categoría “sexo”, en vez de la letra “F” o “M” puede optar por “X”.

Pero, esta modificación puede tener impacto en otro tipo de documentos como por ejemplo los pasaportes. En ese sentido, la embajada de Estados Unidos, fue la primera en manifestarse respecto al nuevo decreto y demostró que tendrán algunas complicaciones con la aplicación de esta medida.

¿Cuál es la explicación de la embajada estadounidense?

Desde la embajada aclararon que solo podrá elegir entre masculino y femenino al momento de tramitar la visa para ingresar a su país. “Los solicitantes deben elegir uno u otro al preparar su solicitud de visa en línea. El género reflejado en el campo de sexo en cualquier visa emitida debe coincidir con el género reflejado en el campo de sexo en el pasaporte extranjero del solicitante”, explicaron.

Y agregaron que: “Si un pasaporte extranjero no incluye un campo de género masculino o femenino, el solicitante debe seleccionar masculino o femenino para la solicitud de visa de los EE.UU. y, en tales casos, el Departamento generalmente emite la visa basándose en la indicación de género masculino o femenino elegido por el solicitante”.

Sin embargo, desde la Embajada norteamericana indicaron que el Departamento de Estados anunció en el mes de junio que se encuentran trabajando en un proceso de actualización de sus políticas con respecto a los marcadores de género en los pasaportes de los EE.UU.

En la misma línea anunciaron: “De momento, no podemos proporcionar un cronograma exacto de cuándo comenzaremos a ofrecer un marcador de género para personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género”. Mientras tanto, el Departamento proporciona información a través de su sitio web: https://ar.usembassy.gov/es/