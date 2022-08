Diego Brancatelli apuntó contra Daniel Vila y reveló el tremendo cruce que tuvo con su exjefe: “Me contestó eso”.

Diego Brancatelli fue, durante una década, la figura más picante de “Intratables”, el exitoso programa nocturno de América TV, sin embargo su relación con el dueño del canal terminó de la peor manera.

El periodista contó en “Argenzuela”, el programa de Jorge Rial en C5N donde actualmente trabaja como panelista, que protagonizó un muy mal momento con Daniel Vila, propietario del grupo América.

Diego Brancatelli decidió contarlo todo

“En la fiesta de los Martín Fierro, ganamos el premio con ‘Intratables’, fue en mayo, y vino a nuestra mesa a felicitarnos otra autoridad del canal, Daniel estaba en la mesa, porque eso era como una despedida, porque el programa había terminado“, arrancó el periodista.

Diego Brancatelli agregó: “Y cuando yo me iba fui saludando uno por uno, y el que estaba al lado de Vila me dijo ‘Gracias, por lo que hiciste por el ciclo, sos un fenómeno’, entonces me doy vuelta y le digo: ‘Chau Daniel, gracias, di todo’”.

Sin embargo, la respuesta del empresario fue lapidaria: “Él me respondió con cara de culo: ‘¡Igual nadie te pidió tanto!’. ¡Que desagradecido! ¡Diez años y me contestó eso!”.

Jorge Rial se sumó a las críticas

El jefe de Diego Brancatelli aprovechó para pegarle a Vila. Haciendo referencia a que A24 censuró a Viviana Canosa con la excusa de no mostrar hechos violentos y evitar los escraches, Rial fue al hueso.

“En Primicias Ya, que es del Grupo América, publicaron el video de lo qué pasó con Pablo Echarri, el escrache. Pero además, en el sitio oficial del canal también pusieron lo subieron. ¡La efervescencia por respetar la libertad y no a los escraches, duró menos que un pedo en una canasta!”, denunció Jorge.