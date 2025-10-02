Día del Escribano en Argentina: ¿Por qué se celebra hoy 2 de octubre?

Cada año, durante el mes de octubre, distintos sectores profesionales tienen fechas especiales en las que se reconoce su labor. Entre ellos se encuentran los escribanos, quienes cumplen un rol clave en la vida cotidiana de los argentinos a través de su intervención en trámites y actos legales.

Por qué se celebra el Día del Escribano el 2 de octubre

El Día del Escribano en Argentina se conmemora cada 2 de octubre, en coincidencia con el Día del Notariado Latino. La fecha tiene su origen en el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, realizado el 2 de octubre de 1948, en el que se fundó la Unión Internacional del Notariado Latino.

Desde entonces, se estableció este día para homenajear a los escribanos y notarios de los países de habla hispana y de tradición jurídica romano-germánica, resaltando la importancia de su tarea en la sociedad.

Qué es la Unión Internacional del Notariado Latino

La Unión Internacional del Notariado Latino (UINL) es una organización no gubernamental que reúne a los notariados de 71 países de cinco continentes, todos basados en el sistema del derecho romano-germánico.

Su objetivo es promover principios comunes en el ejercicio de la profesión, garantizar la seguridad jurídica y fortalecer la función notarial en el mundo.

Qué funciones cumple un escribano

Los escribanos son profesionales que actúan como depositarios de la fe pública, lo que significa que su intervención otorga validez y autenticidad a diversos actos jurídicos. Su participación es obligatoria en múltiples trámites que forman parte del tráfico jurídico y comercial.

Entre sus principales tareas se encuentran:

Participar en la transferencia de inmuebles y fondos de comercio .

. Intervenir en la constitución de sociedades comerciales .

. Redactar y autenticar contratos, testamentos y poderes .

. Llevar registros públicos donde constan actos y operaciones legales.

donde constan actos y operaciones legales. Garantizar la seguridad jurídica en operaciones de relevancia económica y social.

Día del Notariado Latino

En simultáneo con el Día del Escribano en Argentina, se celebra en distintos países el Día del Notariado Latino, que rinde homenaje a todos los profesionales que integran esta red internacional y que comparten un mismo sistema jurídico.

De esta manera, cada 2 de octubre no solo se reconoce la labor de los escribanos argentinos, sino también la de miles de notarios en todo el mundo.