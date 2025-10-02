Día del Escribano en Argentina: ¿Por qué se celebra hoy 2 de octubre?

Denisse Helman

Cada año, durante el mes de octubre, distintos sectores profesionales tienen fechas especiales en las que se reconoce su labor. Entre ellos se encuentran los escribanos, quienes cumplen un rol clave en la vida cotidiana de los argentinos a través de su intervención en trámites y actos legales.

Por qué se celebra el Día del Escribano el 2 de octubre

El Día del Escribano en Argentina se conmemora cada 2 de octubre, en coincidencia con el Día del Notariado Latino. La fecha tiene su origen en el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, realizado el 2 de octubre de 1948, en el que se fundó la Unión Internacional del Notariado Latino.

Espert niega vínculos con empresario narco y afirma ser víctima de una campaña sucia
Mirá también:

Espert niega vínculos con empresario narco y afirma ser víctima de una campaña sucia

Desde entonces, se estableció este día para homenajear a los escribanos y notarios de los países de habla hispana y de tradición jurídica romano-germánica, resaltando la importancia de su tarea en la sociedad.

Qué es la Unión Internacional del Notariado Latino

La Unión Internacional del Notariado Latino (UINL) es una organización no gubernamental que reúne a los notariados de 71 países de cinco continentes, todos basados en el sistema del derecho romano-germánico.

Su objetivo es promover principios comunes en el ejercicio de la profesión, garantizar la seguridad jurídica y fortalecer la función notarial en el mundo.

Qué funciones cumple un escribano

Los escribanos son profesionales que actúan como depositarios de la fe pública, lo que significa que su intervención otorga validez y autenticidad a diversos actos jurídicos. Su participación es obligatoria en múltiples trámites que forman parte del tráfico jurídico y comercial.

Entre sus principales tareas se encuentran:

  • Participar en la transferencia de inmuebles y fondos de comercio.
  • Intervenir en la constitución de sociedades comerciales.
  • Redactar y autenticar contratos, testamentos y poderes.
  • Llevar registros públicos donde constan actos y operaciones legales.
  • Garantizar la seguridad jurídica en operaciones de relevancia económica y social.

Día del Notariado Latino

En simultáneo con el Día del Escribano en Argentina, se celebra en distintos países el Día del Notariado Latino, que rinde homenaje a todos los profesionales que integran esta red internacional y que comparten un mismo sistema jurídico.

De esta manera, cada 2 de octubre no solo se reconoce la labor de los escribanos argentinos, sino también la de miles de notarios en todo el mundo.

Cristina Kirchner criticó duramente a Milei y vaticinó una nueva devaluación económica
Mirá también:

Cristina Kirchner criticó duramente a Milei y vaticinó una nueva devaluación económica
ETIQUETAS
Compartir este artículo
El dólar MEP se disparó a $1487,27 y marca un nuevo récord en el mercado argentino
ARCA: Cómo solicitar la devolución de percepciones por compras en moneda extranjera
Sociedad
Berry textil Magnera Parque Industrial
Golpe laboral en Pilar: Cierra una empresa y más de 60 empleados se quedan sin trabajo
Provincia
precio-peaje-ruta-provincia-buenos-aires
Viajar a la playa será más caro: Aumentaron los peajes de las rutas a la Costa Bonaerense
Provincia
Policía de General Belgrano enfrentará juicio por femicidio y ataque a su pareja en Dolores
Comenzó en Dolores el juicio oral al policía acusado de femicidio en General Belgrano
Dolores General Belgrano
Cristina volvió a la carga y critica fuerte a Milei:
Cristina Kirchner criticó duramente a Milei y vaticinó una nueva devaluación económica
Nacionales
Espert criticó a Fuerza Patria y convocó a una batalla cultural en vísperas de las elecciones
Espert niega vínculos con empresario narco y afirma ser víctima de una campaña sucia
Nacionales
Temperaturas agradables y sol: la primavera se hace sentir en la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas