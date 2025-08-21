Detienen al creador de Al Ángulo TV: ¿Qué pasó?

El 20 de agosto de 2025, las autoridades argentinas asestaron un duro golpe a la piratería audiovisual con la detención de Alejo Leonel Warles, conocido como Shishi, creador de Al Ángulo TV, una de las principales plataformas ilegales de retransmisión de eventos deportivos en Latinoamérica. Desde partidos de la Liga Profesional Argentina hasta carreras de Fórmula 1, esta página ofrecía acceso gratuito a contenidos que violaban derechos de transmisión. Acá te contamos las últimas novedades sobre este caso que sacudió a los fanáticos del fútbol en Argentina.

Allanamiento y detención en Paraná

En un operativo conjunto entre la Dirección de Investigaciones (DDI) de San Isidro y la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina, Warles fue detenido en su domicilio en Paraná, Entre Ríos. La operación, ordenada por el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, incluyó el secuestro de computadoras, celulares, equipos tecnológicos y fondos en billeteras virtuales y criptomonedas, usados para operar la red ilícita. La investigación, liderada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (UFEIC), comenzó en julio de 2025 tras denuncias de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual y LaLiga de España.

🚨 ALLANAN Y DETIENEN AL CREADOR DE "AL ANGULO TV"

– El fiscal Alejandro Musso, la Federal y la Bonaerense detuvieron a Shishi en Paraná.

– Alejo Warles fue imputado por piratería digital.

Al Ángulo TV gestionaba 14 dominios espejo para retransmitir eventos deportivos en vivo y había lanzado recientemente una aplicación para Android, lo que amplificó su alcance. Según las autoridades, la plataforma generaba ingresos mediante publicidad informal, exponiendo a los usuarios a riesgos como malware y robo de datos personales.

Shishi: El rostro detrás de Al Ángulo TV

Alejo Warles, alias Shishi, era una figura conocida en redes sociales, con más de 124.000 seguidores en X, donde celebraba hitos como alcanzar los 100.000 seguidores días antes de su detención. En publicaciones desafiantes, aseguraba que “nunca lo atraparían” y agradecía a sus seguidores con frases como: “Todo esto es de ustedes y gracias a ustedes, los amo con mi vida entera”. Sin embargo, tras el allanamiento, no volvió a expresarse públicamente, y su cuenta en X quedó inactiva desde un comentario sobre el partido de Copa Libertadores entre Racing Club y Peñarol el 19 de agosto.

Reacciones y consecuencias inmediatas

La detención de Warles generó un revuelo en redes sociales, donde Al Ángulo TV era muy popular entre los fanáticos que buscaban ver fútbol gratis. Algunos usuarios expresaron tristeza, como “Todo es dolor” (@sendou_albo181), mientras otros criticaron la plataforma por riesgos de seguridad, señalando que los anuncios podían incluir malware que robaba datos. Aunque el sitio seguía online con contenido antiguo al momento del arresto, las autoridades ordenaron su bloqueo, sumándose a los cierres de plataformas similares como Fútbol Libre y Megadeportes.

La defensa de Warles, liderada por el abogado Fernando Madeo Facente, planea solicitar su excarcelación en las próximas horas, argumentando que el delito es excarcelable y que el acusado no tiene antecedentes penales. Además, la familia de Shishi lanzó una campaña en redes para recaudar fondos y cubrir los gastos legales, presentándolo como “un pibe de una familia humilde” frente a grandes corporaciones.

Un mensaje contra la piratería

El caso de Al Ángulo TV se enmarca en una ofensiva regional contra la piratería audiovisual, impulsada por la Alianza Contra la Piratería y LaLiga. Estas organizaciones han implementado medidas como bloqueos dinámicos de DNS e IP, la eliminación de apps piratas de tiendas digitales y la creación del primer “War Room” antipiratería en Argentina, en colaboración con plataformas como Mercado Libre. Estas acciones buscan proteger los ingresos de clubes, torneos y la industria audiovisual, además de concienciar sobre los riesgos para los usuarios, como fraudes digitales y exposición a contenido malicioso.

Alternativas legales para los fanáticos

Con el cierre de Al Ángulo TV, los hinchas argentinos tienen opciones legales para seguir el fútbol sin riesgos:

Flow Pack Fútbol (ARS 16.270/mes): Todos los partidos de la Liga Profesional en HD.

(ARS 16.270/mes): Todos los partidos de la Liga Profesional en HD. DAZN (ARS 19.775/mes): Champions League y Copa Libertadores con streaming de calidad.

(ARS 19.775/mes): Champions League y Copa Libertadores con streaming de calidad. TyC Sports Play : Gratis con cable, ideal para resúmenes y partidos selectos.

: Gratis con cable, ideal para resúmenes y partidos selectos. TV Pública: Transmisiones gratuitas de algunos partidos nacionales, disponibles también en YouTube.

Estas plataformas garantizan seguridad, calidad y apoyo a la industria deportiva, evitando los peligros de sitios piratas como Al Ángulo TV.