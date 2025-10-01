Detienen a Pequeño J: el autor intelectual del brutal triple crimen en Varela

La investigación del brutal triple crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela ha dado un giro significativo con la detención en Perú del presunto autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, junto a su mano derecha. Con estas capturas, el número total de implicados bajo arresto asciende a nueve personas, cada una con un rol definido en la trágica masacre.

¿Quiénes son los detenidos clave en esta investigación?

Con el arresto de “Pequeño J” y otros, se ha comenzado a esclarecer la compleja red de participación en el crimen. A continuación, los detalles de los individuos centrales en la operación.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”: Rol: considerado el autor intelectual del triple homicidio.

Contexto: narco peruano de 20 años , con antecedentes familiares en el crimen organizado.

, con antecedentes familiares en el crimen organizado. Captura: ocurrió el pasado martes en Lima, en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía Nacional Peruana; se espera su extradición a Argentina. Matías Agustín Ozorio: Rol: destacado como la “mano derecha” de “Pequeño J”.

Captura: arrestado en el mismo operativo que su líder y también será extraditado.

Los primeros detenidos en la escena del crimen

El papel de los primeros arrestados en la escena del crimen ha sido igualmente crucial para descifrar la trama delictiva. Estos son algunos de los principales actores detenidos en el lugar donde ocurrieron los homicidios.

Magalí Celeste González Guerrero: Rol: inquilina del inmueble en Florencio Varela donde hallaron los cuerpos de las tres jóvenes.

Situación: se ha negado a declarar y enfrenta imputaciones por homicidio calificado. Actualmente se encuentra detenida en la prisión de Melchor Romero. Miguel Villanueva Silva: Rol: pareja de Guerrero y dueño del domicilio donde se cometió el crimen.

Situación: al igual que su pareja, ha optado por no declarar y se enfrenta a las mismas acusaciones. Daniela Ibarra: Rol: sorprendida por las autoridades en el lugar, intentando limpiar manchas de sangre.

Situación: también ha decidido no declarar y está bajo la misma imputación. Maximiliano Parra: Rol: capturado junto a Ibarra mientras intentaba limpiar la escena.

Situación: enfrenta las mismas acusaciones y se encuentra en la misma prisión.

¿Quiénes forman parte de la red de encubrimiento?

La investigación ha revelado que el crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una red de apoyo y encubrimiento. A continuación, se detallan los últimos detenidos que fueron arrestados.