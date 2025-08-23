Después de 20 años, Nestlé vuelve a fabricar tabletas de chocolate en Magdalena

Después de más de 20 años, Nestlé volverá a fabricar tabletas de chocolate en la Argentina, esta vez en su planta ubicada en Magdalena, provincia de Buenos Aires.

El proyecto forma parte de un plan de inversión de aproximadamente 10 millones de dólares, aprobado en 2023, que permitió ampliar las líneas productivas y fortalecer la operación local de la empresa. Según Nestlé, la iniciativa responde a las preferencias de los consumidores argentinos y busca consolidar su presencia en un mercado con fuerte tradición en el consumo de chocolate.

Guillermo Canosa, director del negocio de Chocolates de Nestlé Argentina, destacó que la compañía busca ofrecer productos que se adapten a distintos gustos y momentos del día. Por eso, las nuevas tabletas se presentan en formatos de 25 y 50 gramos, pensados para un consumo práctico y cotidiano.

La planta de Magdalena, inaugurada en 1935, tiene una larga trayectoria en la Argentina y actualmente produce marcas como Nesquik, Nescafé, Maggi y Cheff. Es la fábrica más antigua que Nestlé mantiene en funcionamiento en el país. En total, la compañía cuenta con siete fábricas en Argentina, en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, con más de 2.300 empleados.

El regreso de las tabletas se suma a otras innovaciones recientes, como la línea premium Alpino en 2023 y Choco Trio en 2024, que combina galletitas y chocolate, siguiendo el éxito logrado en mercados como Brasil y Uruguay.