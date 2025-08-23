banner ad

Después de 20 años, Nestlé vuelve a fabricar tabletas de chocolate en Magdalena

Francisco Díaz
niños chococlate

Después de más de 20 años, Nestlé volverá a fabricar tabletas de chocolate en la Argentina, esta vez en su planta ubicada en Magdalena, provincia de Buenos Aires.

Espacio Publicitario

El proyecto forma parte de un plan de inversión de aproximadamente 10 millones de dólares, aprobado en 2023, que permitió ampliar las líneas productivas y fortalecer la operación local de la empresa. Según Nestlé, la iniciativa responde a las preferencias de los consumidores argentinos y busca consolidar su presencia en un mercado con fuerte tradición en el consumo de chocolate.

¿Se cambia la hora desde septiembre?
Mirá también:

¿Se cambia la hora desde septiembre?

Guillermo Canosa, director del negocio de Chocolates de Nestlé Argentina, destacó que la compañía busca ofrecer productos que se adapten a distintos gustos y momentos del día. Por eso, las nuevas tabletas se presentan en formatos de 25 y 50 gramos, pensados para un consumo práctico y cotidiano.

Espacio Publicitario

La planta de Magdalena, inaugurada en 1935, tiene una larga trayectoria en la Argentina y actualmente produce marcas como Nesquik, Nescafé, Maggi y Cheff. Es la fábrica más antigua que Nestlé mantiene en funcionamiento en el país. En total, la compañía cuenta con siete fábricas en Argentina, en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, con más de 2.300 empleados.

El regreso de las tabletas se suma a otras innovaciones recientes, como la línea premium Alpino en 2023 y Choco Trio en 2024, que combina galletitas y chocolate, siguiendo el éxito logrado en mercados como Brasil y Uruguay.

Tragedia: Tres muertos en un choque entre un auto y un camión que se incendió
Mirá también:

Tragedia: Tres muertos en un choque entre un auto y un camión que se incendió
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Vidente milei
Viral: Una vidente predijo la renuncia de Javier Milei por problemas judiciales de Karina Milei
Nacionales Sociedad
Cuenta DNI: ¿Cómo evitar estafas digitales en tu billetera virtual?
Cuenta DNI lanza plazos fijos al 48% para fomentar el ahorro y la inversión
Provincia
IMG 20250823 145713 (1280 x 720 píxel)
Tragedia en Ruta 5: Tres fallecidos en un impactante choque e incendio
Provincia
eclipse
Eclipse Solar del Siglo: ¿Cuándo la luna tapará el sol por 7 minutos?
Sociedad
Cobro anses
ANSES confirmó los pagos de pensiones en septiembre: ¿Quiénes cobrarán $500.000?
Anses
Leda Bergonzi whatsapp
Qué pasó con Leda Bergonzi: El ascenso y las polémicas de la sanadora de Rosario
Sociedad
El Municipio de General Guido otorgará un bono de $100.000 a sus trabajadores
General Guido

Más leídas