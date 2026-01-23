Deshidratado al volante: colectivero se desmayó y generó choque en cadena en Palermo

Un grave accidente tuvo lugar en la Avenida Córdoba, entre Fitz Roy y Humboldt, en el barrio porteño de Palermo, donde un chofer de colectivo se desmayó mientras manejaba debido a las altas temperaturas, provocando un choque en cadena que dejó a siete personas heridas.

Detalles del accidente en Palermo

El chofer circulaba al mando de un colectivo de la línea 168 cuando perdió el conocimiento, impactando primeramente contra un auto estacionado. Este choque inicial generó un efecto dominó que involucró a, al menos, cuatro vehículos más.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30, y en pocos minutos se formó un gran colapso de tránsito en la zona. Según informes de TN, el colectivo se encontraba en el segundo carril en el momento del accidente, colisionando con un auto blanco, que a su vez chocó contra un taxi que circulaba por el área.

Ambos vehículos resultaron dañados y, a raíz de este impacto, se vieron involucrados otros dos autos estacionados y una moto que estaba en la vereda.

Los heridos tras el choque múltiple

Ante la magnitud del accidente, efectivos de la Policía de la Ciudad y varias ambulancias del SAME acudieron al lugar para atender a los heridos. En el operativo, también participaron los Bomberos debido a un principio de incendio en uno de los vehículos, que fue controlado rápidamente.

Los siete heridos incluyen a cinco varones y dos mujeres. Tanto el colectivero como el taxista fueron trasladados a hospitales cercanos: el Hospital Pirovano y el Hospital Tornú, respectivamente. Algunos pasajeros del colectivo recibieron atención médica por el SAME, aunque no presentaron heridas graves.

Los vehículos afectados en el accidente eran un Ford Ka, una Toyota Hilux, un Fiat Siena, un Toyota Etios y una moto Benelli 150, que afortunadamente se encontraban estacionados y sin ocupantes en el momento del choque.