Desesperada búsqueda de un joven de General Belgrano

Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Agustín Parareda, un joven oriundo de General Belgrano, cuyo paradero se desconoce desde la madrugada de ayer, jueves 29.

Según se informó, Agustín salió desde la ciudad bonaerense de Marcos Paz durante la madrugada y debía arribar a General Belgrano pocas horas después, algo que finalmente no ocurrió. Desde entonces, no se tienen novedades sobre su ubicación.

Un dato que genera preocupación es que su teléfono celular se encuentra apagado, lo que dificulta cualquier tipo de contacto directo.

Ante esta situación, familiares y allegados solicitan máxima difusión y piden que cualquier información, por mínima que sea, sea comunicada de inmediato.

📞 Contacto para aportar información:

2243 414317

Se agradece a la comunidad compartir esta información para ayudar a dar con su paradero lo antes posible.