Desde el Gobierno sostienen que en la provincia de Buenos Aires hubo empate

Mientras todavía se debate quién fue el ganador de estas elecciones 2021 en un escenario donde el Frente de Todos logró una remontada importante en la provincia de Buenos Aires, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, sostuvo que a juzgar por los resultados en territorio bonaerense se puede hablar de “un empate”.

“Tenemos 15 diputados cada una de las fuerzas. Es una elección legislativa y lo que se miden son diputados, así que podríamos decir que es un empate”, planteó Cerruti en declaraciones radiales sobre el debate sobre quiénes son los ganadores y perdedores en la provincia de Buenos Aires.

Con el 98,17% de las mesas escrutadas, Juntos obtuvo en la provincia de Buenos Aires 39,81% de los votos y el Frente de Todos terminó segundo, con el 38,53%. Con este escenario de paridad, por el sistema D’Hont, cada fuerza sumará 15 diputados nacionales a la Cámara Baja en el próximo recambio legislativo.

“En la provincia de Buenos Aires la verdad que no sabíamos cómo iban a terminar las elecciones. Cada vez queda más claro que las encuestas, dan resultados poco claros. Evidentemente la sociedad se mueve de otra manera. No sabíamos cómo iba a terminar la elección y el domingo por la noche estábamos profundamente satisfechos”, dijo Cerruti.

Luego, Cerruti remarcó en sus redes sociales que “la sociedad no se pregunta quién ganó o perdió” sino que “se pregunta qué hacemos para controlar precios, generar fuentes de trabajo, mejorar el sistema de salud”. “Las preocupaciones pasan por ahí, lo entendimos después de las PASO y fue eso lo que nos permitió conectar”, añadió.

La discusión por el resultado de las elecciones comenzó el domingo a la noche, cuando el presidente Alberto Fernández convocó a “celebrar el triunfo” el miércoles en la Plaza de Mayo en el marco de la marcha por el Día de la Militancia que impulsan sindicalistas y movimientos sociales que apoyan al Gobierno.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó a la discusión este martes al plantear, irónicamente, que no entiende por qué el oficialismo va a movilizarse para festejar una derrota. “Cuando salen a decir que ganaron me preocupa muchísimo porque es como que no entendieron o entendieron y nos mienten”, criticó.

Cerruti contradijo la postura de Larreta: “Esta es una elección legislativa, la gente votó y se mide en cada distrito, no hay resultados nacionales”. “En la Ciudad de Buenos Aires hicimos la mejor elección de medio término, en provincia de Buenos Aires terminamos con un resultado que no esperábamos y en Chaco nos fue muy bien”, agregó.